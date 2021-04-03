Sabahattin Ali Buca’da şiirlerle anıldı

Türk Edebiyatı’nın devrimci yazar ve şairi Sabahattin Ali, vefatının 73’üncü yılında Buca ‘da anıldı. Bucalı genç şair Vedat Araz’ın şiirleri ve moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, Sabahattin Ali’nin ölümsüz eserleri izleyenlerle buluştu

Buca’yı, sanatın merkezi yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, pandemi döneminde kucak açtığı sanatçılara imkân sunmaya devam etti.

Türk Edebiyatı’nın devrimci yazar ve şairi Sabahattin Ali, ölümünün 73’üncü yılında geride bıraktığı ölümsüz eserleriyle anıldı. Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tesisleri'nde yer alan konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik, Buca Belediyesi’nin Facebook hesaplarından çevrim içi olarak yayınlandı.

ÖLÜMSÜZ ESERLERİ SESLENDİRİLDİ

Şair Vedat Araz’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen çevrim içi etkinlikte, Sabahattin Ali’nin yaşam öyküsü, mücadelesi ve edebi yönü anlatıldı. Etkinlikte Sabahattin Ali’nin şiirlerinden bestelenen ve Türk müziğinin unutulmazları arasına giren şarkılar, müzisyenler Öznur Korkmaz, Hüseyin Kurtulmaz ve Zafer Güler tarafından seslendirildi.

