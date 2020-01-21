Sahne Tozu'ndan Karlar Ülkesi Müzikali

Sahne Tozu Tiyatrosu Çocuk Kulübü 'Karlar Ülkesi Müzikali' ile seyirci karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan çocuk müzikali kapalı gişe oynadı.

Gamze Aksoy'un uyarladığı ve yönettiği 'Karlar Ülkesi Müzikali' çocuklar ve aileleri tarafından beğeniyle izlendi. Müzikal, oyunculukları, dekoru, kostümü, makyajı ve şarkıları ile büyülü bir atmosfer yarattı. Çocukların hayranlıkla izlediği Elsa karakterinin sihirli güçleri ile sahneyi adeta karlar ülkesine dönüştürmesi, sahneye karların yağması ile görsel şov oluştu. Oyun sonrasında çocuklar oyuncu kadrosu ile fotoğraf çektirdi. Çocukların yanı sıra yetişkinler de oyunu izlerken çok keyif aldıklarını, İzmir'de daha önce böyle bir çocuk müzikali izlemediklerini dile getirdi.

Müzikallere devam

Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören "Müzikalin, çocukların ara tatiline yetişmesi konusunda hazırlıklarımızı yaptık ve prömiyerimizi gerçekleştirdik. Çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Aynı heyecanı yetişkin seyircilerimizde de görmek bizleri çok mutlu etti. Sahne Tozu Tiyatrosu olarak müzikaller sahnelemeye devam edeceğiz. Sırada yazdığım ve yönetmenliğini yaptığım " Limandaki Aşk" müzikali var. Sonrasında da Alaaddin' in Sihirli Lambası" nı seyirci ile buluşturacağız. İzmir'in Broadway'de olduğu gibi müzikaller ile buluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizi yalnız bırakmayan seyircilerimize teşekkür ediyor ve İzmir halkını tüm oyunlarımıza bekliyoruz" dedi.