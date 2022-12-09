Sahne Tozu Tiyatrosu, "Sosyal Market"e destek için sahneye çıktı

Sahne Tozu Tiyatrosu, Büyük Usta Haldun Dormen'in öncülüğünde "Bit Yeniği" isimli oyunlarını Gaziemir Belediyesi'nin iyilik hareketi Sosyal Market'e destek vermek için oynadı

Gaziemir Belediyesi'nin Sosyal Market Projesi'nin en büyük destekçisi Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği (GGKD), Sahne Tozu Tiyatrosu ile kurduğu iş birliğinin ardından Sahne Tozu Tiyatrosu oyuncuları, Yönetmenliğini Haldun Dormen'in yaptığı Bit Yeniği İsimli oyunlarını Sosyal Market Projesi'ne destek vermek için sahneledi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın da izlediği oyun, tiyatroseverlerden tam not aldı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, oyunun ardından Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören'e ve Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği Başkanı Deniz Arda'ya çiçek armağan ederek teşekkür etti.

"Dayanışma örneği"

"Bu akşam sadece bir tiyatro izlemediniz. İzmir'in en büyük dayanışma örneklerinden birine tanıklık ettiniz" diyen Başkan Arda, "Çok büyük tesadüf ile açılan kapılarla büyük usta Haldun Dormen ile Çağlar İşgören ve eşiyle tanışma fırsatına nail olduk. Her şey dostça bir ortamda gelişti ve buraya kadar sürüklendi. Sosyal Market bizim önemli projelerimizden birisi. Bu salonda olan herkesin ayrı ayrı çok katkısı var. Huzurlarınızda bu iyilik hareketini örgütlediği için eşim, GGKD Başkanı Deniz Arda'ya çok teşekkür ediyorum. Zorluklarla geçen bir dönemde böyle bir sanatı ayakta tutmak için 10 yıldan fazladır büyük özveri ile bu Sahne Tozu Tiyatrosu'nu yaşatmaya çalışan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Oyuncu arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Hepiniz birbirinizden mükemmeldiniz. İyilik hareketine destekleri olan Esbaş'a çok teşekkür ediyorum. Haldun Dormen ve Çağlar İşgören ile tanışmamızı sağlayan Optimum AVM Müdürü Hilmi Noyan olmak üzere Optimum ailesine çok teşekkür ediyorum. O kadar çok kuruluş bizi destekliyor ki, bizim adaletimize güveniyor ki... Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu koltuklar dolu olduğu sürece sanatçı arkadaşlarımız oyunlarını keyifle oynayacaklar" dedi.

Sahne Tozu Tiyatrosu'nu başka bir oyunla Gaziemir'de ağırlayacaklarını da belirten Başkan Arda, "İlçemiz kültür sanat sporla büyüyor. Büyümeye de devam edecek" diye konuştu.