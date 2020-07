Şairlerin Şehri İstanbul’da Romantik Bir Tatil

İstanbul, dünyanın en gözde şehirlerinden biri olmasının yanı sıra binlerce yıllık tarihi ile insanlık tarihinin en hareketli noktalardan birini oluşturuyor.

Bu nedenle tatil yapmak için de en eğlenceli ve ilginç olabilecek bu şehirde unutulmaz anılar yaşayabilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte bir kaçamak veya romantik bir tatil yapmak için en uygun şehirlerden biri. İstanbul Roma, Bizans, Latin ve Osmanlı İmparatorluklarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra aynı zamanda bunlardan 3’üne de başkentlik yaparken dünyanın en güçlü şehirlerinin başında geliyordu. Günümüzde de tüm dünya tarafından akına uğrayan bu şehre Türkiye’nin her yerinden hava yolu veya kara yoluyla kolaylıkla ulaşabilir, ister her sokağını keşfedebileceğiniz uzun bir tatil ya da bir haftasonu kaçamağı olarak planlayabilirsiniz. Denizi ve eşsiz kültürü ile tarihin içinde dolaştığınızı hissedebileceğiniz bu şehirde aynı zamanda oldukça konforlu bir tatil de yaşayabilirsiniz. Şehrin hemen her bölgesinde bulunan İstanbul otelleri herkesin bütçesine ve tatil planına uygun bir alternatifi sunuyor. Böylece hem eksiksiz bir konfor alanında hem de dünyanın en güzel şehirlerinden birinde unutulmaz bir tatil yaşayabilirsiniz. Ayrıca ulaşımınızı oldukça rahat sağlayabileceğiniz şekilde konumlanan bu otellerde görmek istediğiniz yerlerin planlamasını kolayca yapabilirsiniz. Görebileceğiniz yerlerden birkaçı ve yapabileceğiniz birbirinden farklı aktiviteleri ise bu listede bulabilirsiniz.

Kadıköy - Beşiktaş Arası Vapur Seferi



İstanbul’a geldiğinizde yapmanız gereken ilk aktivitelerden biri bu olabilir. Marmara Denizi’ne ve iki yakanın birbiri arasında geçişine yakından tanık olmak için bu vapur seferlerini yakalayabilir ve İstanbul’u deniz üzerinden izleyebilirsiniz. Kadıköy’den Beşiktaş’a geçerken görebileceğiniz Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı ve Topkapı ve Dolmabahçe Sarayları ile şehrin genel bir silüetine tanık olabilirsiniz.

Pierre Loti’de Şehir Seyri



Tarihi Pierre Loti Tepesi, adını ünlü Fransız yazar Julien Viaud’dan alır. Bu tepede sıklıkla oturarak kahvesini içen yazar, Aziyade romanını da burada yazdığı söylenir. Haliç’in eşsiz manzarasını seyredebilmek için en uygun nokta olan bu tepede ister bir çay içebilir, isterseniz yeşillikler içinde şehir manzarasında kahvaltınızı yapabilirsiniz.

Renklere Doyabileceğiniz Balat Gezisi



Şehrin en renkli yüzü olan Balat, özellikle nadir rastlayabileceğiniz renklerle boyanmış evleri sayesinde oldukça renkli bir görünüm sunuyor. 1950’li yıllara kadar Yahudi nüfusunun oldukça yüksek olduğu bölge, günümüzde de farklı kültürleri bir arada bulunduruyor. Hareketli sokakları, her sokaktan çıkabilecek sürprizleri ile her anınızı canlı kılıyor. Renkli Balat evlerinin yanı sıra Fener Rum Patrikhanesi ve Fener Rum Erkek Lisesi kırmızı taşlarla örülmüş heybetli yapısı ile dikkat çekiyor. Kırmızı Mektep olarak da adlandırılan bu lise, ziyaret etmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Şehrin ilginç bir yüzünü keşfedebileceğiniz Balat’ta unutulmaz bir tatil anısı yaşayabilirsiniz.

Galata Kulesi’nden İstanbul’un Keşfi



İlk olarak 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından fener kulesi olarak inşa edildiği bilinen Galata Kulesi, birkaç kez yeniden yapılarak yüzyıllar boyunca şehrin en önemli yapısı olmayı sürdürüyor. UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan bu kule, binlerce yıllık tarihi bünyesinde barındırıyor. Şehrin korumasında ve denizcilere yol göstermesi konusunda asırlarca büyük rol oynayan kule, günümüzde ise şehrin tanınmasındaki en büyük simgelerden biri. Bu kuleye çıkarak tüm şehri izleyebilir, eşsiz İstanbul manzarası fotoğrafları çekebilirsiniz.

İstanbul Lezzetleri Turu



İstanbul’un kozmopolit yapısı aynı mutfağında da önemli bir yere sahip. Kendine özgü tatlara sahip olmasının yanı sıra bir kültür mozaiği görebileceğiniz bu lezzetleri deneyebilirsiniz. İlk olarak İstanbul’un simge lezzetlerinden olan Vefa Bozası’nı deneyebilirsiniz. Ayrıca Kanlıca yoğurdu ise tarihi bir tarif ile oldukça meşhur. Meşhur Sultanahmet Köftecisi’nde lezzetli köfteleri tattıktan sonra Bebek veya Sirkeci’de badem ezmesi ile ağzınızı tatlandırabilirsiniz.