Salgın sanata engel değil

Kültür Mantarı Sanat Hareketi; online sergileri, online sanat seyahatleri, sanat tarihine dair soru cevapları, sanatı her yaşa sevdirmeye çalışan anlayışıyla sanat faaliyetlerine devam ediyor

Koronavirüs'ün kültür sanat faaliyetlerini de olumsuz etkilemesi sanat ile iyileşmeye, sanat ile buluşmaya engel değil. Kültür Mantarı Sanat Hareketi; online sergileri, online sanat seyahatleri, sanat tarihine dair soru cevapları, sanatı her yaşa sevdirmeye çalışan anlayışıyla sanat faaliyetlerine devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sonrası ülkelerde tedbir amaçlı, sosyal hayata yönelik kısıtlamalar olmaya başladı. Kültür sanat faaliyetleri de bu durumdan olumsuz etkilendi. Sanatçı, sosyal girişimci Serina Haratoka Tara ve 8 yaşındaki oğlu Alp Tara'nın başlattığı sosyal sorumluluk projesi Kültür Mantarı Sanat Hareketi ise her zaman olduğu gibi tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde de insanları sanatla buluşturmaya ve iyileştirmeye devam ediyor.

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"Bilgiyle iyileşen bir toplum için Alp ile Serina sanatın ve kadim bilgilerin peşinde" anlayışıyla sanatsal paylaşımlar yapan Kültür Mantarı Sanat Hareketi, sizlere online sanat seyahati yapma imkanı sunuyor. Yurt içi ve yurt dışından birçok müzeyi, galeriyi rehber eşliğinde gezmek için Kültür Mantarı Sanat Hareketi'ni takip etmeniz yeterli. Doktorları onurlandıran eserler yapan sanatçılar kimler? Picasso, General Franco'dan neden nefret ediyordu? Sanat nasıl iyileştirir? Kadim yöntemlerle nasıl şifa buluruz? gibi soruların cevapları, ülkemizin ve dünya sanatı, Kültür Mantarı Sanat Hareketi'nde.



