Sanat için engel yok

Kültür ve sanat faaliyetlerine aldığı sağlık önlemleri çerçevesinde koronavirüs sürecinde de devam eden Bornova Belediyesi, Yetişkinler İçin Dramatik Yazarlık Eğitimi düzenliyor.

Zoom aracılığıyla internet üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek eğitimler, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT)’nin profesyonel kadroları tarafından verilecek. Yazarlığa özendirmek amacıyla hazırlanan eğitimde, oyun yazma teknikleri, durum ve olay yaratma, diyalog oluşturma, kişileştirme, sahne ve kısa oyun yazma denemeleri gibi konularda dersler verilecek. Dersler, koronavirüs nedeniyle on-line olarak Pazartesi ve Çarşamba günleri 19.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kursa katılacak yazar adayları uzman eğitmenler tarafından toplam 32 saat eğitim alacak. 18 yaş üzeri sanatseverler için düzenlenen eğitime katılmak isteyenler başvurularını 23 Ekim’e kadar https://bbst.bornova.bel.tr/ adresinden yapabilecek. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler ise Bornova Belediyesi’nin 999 29 29 numaralı telefonundan dahili 3608’i arayabilir.



