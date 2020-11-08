Sanata devam

Aralık 2019’da İzmir’in kültür ve sanat hayatına yeni bir alan katmak üzere Kemeraltı’nda kurulan Kovan Yaratıcı Deneyim Merkezi, tüm kültürel disiplinlere açık bir sanat galerisi ve atölyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor

Sanata devam
08 Kasım 2020 Pazar 12:17

Sanata dokunmak, sanat ulaşmak ve sanat hakkında konuşmak isteyen herkese açık olan eğitim programları ve güncel sergiler düzenleyen Kovan’ın 6-14 Kasım tarihleri arasında konut ettiği sanatçı, ressam Ilgın Tanay.  Tanay’ın “İçimdeki Yüzler” adlı sergisi sanatseverlerin ziyaretine sunuluyor.

Kovan’ın kurucusu Papatya Karkıner yaptığı açıklamada, “Küresel salgın nedeni sarsılan bizler, İzmir’in maruz kaldığı deprem felaketi ile çok daha acı verici ve üzücü duygular içine girdik. Bu tür zor k dönemlerde yaşama tutunmak, yaşam sevincimizi ve umutlarımızı taze tutmak çok önemli. Hepimiz  güçlü olmamız gereken dönemlerden geçiyoruz. Bu duyguları yaratan, besleyen ve güçlendiren olguların başında sanatın  geldiğine inanıyoruz. Her türlü sanatın duygusal dünyamıza yapacağı katkı çok önemli. Bu noktadan hareket ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elbette, küresel salgın nedeni ile artık hayatımızın parçaları haline gelen maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeden.  Sergimizi ziyaretleri dahi asgari ziyaretçi sayısına göre düzenliyoruz. Her şeye rağmen sanata devam eden dostlarımızı sergimize bekliyoruz” dedi.

Kovan’da eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunan Ilgın Tanay, 1990 İzmir doğumlu bir sanatçı. Tanay, sadece tuval üzerinde değil  karton ve  ahşap üzerinde de  çeşitli materyallerle eserlerini oluşturuyor. “İçimizdeki Yüzler” için birçok unsurdan etkilenen Tanay, bu eserlerde geçmişteki arayışların teknoloji çağında da devam ettiğini, her duygunun sembollere ifade edilerek yüzlere vuruşuna tanık olduğunu ve bu eserler ile kendi içimizdeki yüzlerle yüz yüze geldiğimizi anlatıyor.

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