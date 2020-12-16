Sanata köprü oluyor!

Sanatı ve sanatçıyı destekleyen birçok çalışma ve projelerini hayata geçiren Bilkent Center, 2021 yılında da sanat etkinlikleri ile ziyaretçilerini buluşturmaya devam edecek.

Sergiden konsere, festivalden tiyatroya sanatın her alanında sayısız etkinliğe ev sahipliği yapan Bilkent Center, 2021 yılında da sanata köprü olmaya devam edecek. 2021 yılında da birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapacaklarını belirten Bilkent Center, sanatı ve sanatçıyı destekleyen projelerde de yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 10 yıldır Bilkent Sanat Sokağı ile sayısız sergi ve projeleri Ankaralılar ile buluşturan Bilkent Center, 2017 yılından bu yana düzenlediği Uluslararası Bilkent Sanat Festivali ile yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce resim ve heykel sanatçısını sanat severler ile buluşturdu. Geçtiğimiz yıl 5. Uluslararası Ankara Kukla Festivali’ne ve 2018 yılında 22. Uluslararası Ankara Caz Festivali’ne ev sahipliği yapan Bilkent Center, sanatın her alanında sanatçılara gösterdiği destek ile yıllardır çalışmalarını sürdürmekte. Bilkent Center sanata yaptığı süregelen yatırımlar kapsamında bu yıl da Ankara Sanat Tiyatrosu’nu bünyesine katarak yeni ve modern tiyatro salonu Bilkent Sahne ile 2020’nin son çeyreğinde sanatla dolu bir geleceğe yatırım yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

58 yıllık tiyatro deneyimi ile Türk tiyatrosuna sayısız başarı getiren ustaların büyük hatırasının olduğu Ankara Sanat Tiyatrosu, Bilkent Center’da bulunan yeni sahnesi ile 2021 yılında da oyunlarını tiyatro severler ile buluşturmaya devam edecek. Pandemi koşulları nedeni ile oyunların ertelendiğini ancak gelecek sezona güzel bir hazırlık yapıldığını belirten Bilkent Center yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bilkent Center her zaman sanatı ve sanatçıyı destekleyen bir anlayışla bir çok projeye imza attı. Ankara Sanat Tiyatrosu 2020 yılının son çeyreğinde ailemize katıldı. Kasım ayı içerisinde oyunlar sergilendi fakat güncellenen kısıtlamalar nedeni ile planlanan oyunlar ileri tarihlere ertelendi. İnanıyoruz ki bugünler geçecek. Yine kıymetli sanatseverler ve usta sanatçılar ile Bilkent Sahne AST’ta değerli oyunları izleme imkanına sahip olacağız.”