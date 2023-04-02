Sanatçı Ömer Karaoğlu, Zeytinburnu'nda hayranlarıyla buluştu

Ünlü şarkıcı ve müzisyen Ömer Karaoğlu, İstanbul Zeytinburnu'nda ramazan dolayısıyla düzenlenen konserde müzikseverlerle bir araya geldi.

Sanatçı Ömer Karaoğlu, Zeytinburnu'nda hayranlarıyla buluştu
02 Nisan 2023 Pazar 23:51

İstanbul'da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ramazan ayı boyunca gerçekleşen "tasavvuf konserleri" kapsamında sahne alan Karaoğlu, en sevilen ezgilerini seslendirdi. Karaoğlu'nun "Kuşlar", "Yol Mu Dayanır", "Gün Doğanda" gibi eserlerini beğeniyle dinleyen seyirciler, şarkılara eşlik de etti.

"Yeni eserlerimizi dinleyicilerle buluşturacağız"

Konserin ardından AA muhabirine konuşan ünlü sanatçı, bir ramazanda daha sevenleriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarımızla beraber İstanbul ağırlıklı olmak üzere Anadolu'da seyahatlerimize devam ediyoruz." dedi.

Karaoğlu, 31 Mart akşamı Kahramanmaraş'ta depremzedelere destek için sahne aldığını belirterek, "Yaptığımız çalışmaları, 40 yıla yakın bir süredir dinleyenlerimizle beraber sürdürüyoruz. Bu dönemde de birkaç yeni eser hazırlığımız var." ifadesini kullandı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmalarını sürdüren Karaoğlu, "Akademiden fırsat bulursak biriktirdiğimiz eserleri stüdyoya taşıyacağız. Teknik hazırlıkları bitirdikten sonra inşallah ilk fırsatta yeni eserlerimizi dinleyicilerimizle buluşturacağız." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #konser #Ömer Karaoğlu #zeytinburnu
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