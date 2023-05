Sanatçılar hayal gücünü ayakkabılara aktardı

Boyner, sanatçıların hayal gücü ile sneaker’ları birer sanat eserine dönüştürdükleri ‘Sneaker Art Pieces’ projesini hayata geçirdi. Sanatın modaya taşındığı proje kapsamında tasarlanan sınırlı sayıdaki sneaker’lar sanatseverler ile buluşuyor

Boyner’in ‘Sanatı Büyük Yaşa’ anlayışıyla farklı disiplinlerdeki genç sanatçıları desteklediği projede, sneaker’ların her biri, sanatçısı tarafından verilen isim ile koleksiyonda yerini alıyor. 96 parçalık koleksiyona ait 84 sneaker Boyner Cadde’de satışa sunuluyor. Boyner Sneaker Art Pieces sanat koleksiyonun daimî parçaları arasında ise Burak Tozkoparan’ın ‘Space’ ve ’Hummer’, Deniz Salaçin Erciyas’ın ‘Rollercoaster’ ve ‘Galaksi’, Ekin Anıl’ın ‘Selam’ ve ‘Gör’, Erin İlkcan Aslan’ın ‘Act without expectations’ ve ‘We are One’, Küntay Tarık Evren’in ‘Noi’ ve ‘Noska’ ve Mehmet Sinan Kuran’ın ‘Evergreen’ ve ‘Keyhole’ eserleri yer alıyor.

“SANATIN, YARATICI VE ÇARPICI İZLERİNİ YANSITMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Boyner’in Sneaker Art Pieces koleksiyonu ile stil ve yaratıcılığı bir kez daha bir araya getirdiklerini vurgulayan Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu sanatı, yaşayan mağaza konseptine dâhil ettiklerini belirterek, “Boyner’in herkesi ama özellikle de gençleri içine alan, büyük ve kapsayıcı evreninde sanata her daim yer açıyoruz. Bu bakışla hayata geçirdiğimiz ve sadece doksan altı parçadan oluşan bu benzersiz koleksiyon ile adımlarını sanatla buluşturmak isteyenlere ilham olmak bizleri çok heyecanlandırıyor. İçinde sanatın çarpıcı yansımalarını gördüğümüz Boyner Cadde’de, Sneaker Art Pieces koleksiyonumuzdan on iki parçayı ayrıca sergiliyoruz. Mağazalarımızda daha fazla kişiye sanatı ulaştırmak ve sanatın iyi hissettiren yanını ziyaretçilerimizle paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Yetenekli eser sahiplerinin yaratıcılıklarına bir kez daha ev sahipliği yapabilmek bizler için müthiş keyifli. Sınırlı sayıdaki sneaker koleksiyonuna yeni temalar eklenmeye devam ettikçe biz de sanatın renkli, kıpır kıpır, yaratıcı ve çarpıcı izlerini yansıtmaya devam edeceğiz” dedi.

“RENKLERİMİZLE İLHAM VERMEYE DEVAM EDİYORUZ”

edding Genel Müdürü Yüce Tümer, Boyner ile projelerine bir yenisini daha eklediklerini belirterek “Kullandığımız eşyaları kişiselleştirerek bize özgü bir hale getirmek kendinizi ifade etmenin keyifli bir yolu. Proje ismindeki gibi her biri “sanat eseri” niteliğinde olan ayakkabılar edding kalemleri ile sanatçıların elinde harika tasarımlara dönüştü. Renklerimizle yaratıcı fikirleri buluşturmaya ve ilham vermeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.