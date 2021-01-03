Sanatçılardan yeni yıl sürprizi

Bayraklı’ya sürpriz yapan birbirinden değerli sanatçılar, kendi çektikleri videolarla ilçe sakinlerine mutluluk, sağlık ve huzur dolu yıllar diledi.

Moğollar grubunun kurucularından usta Sanatçı Cahit Berkay, Bayraklılılar için unutulmaz ‘Al Yazmalım’ türküsünü, Pinhani Grubu Solisti sevilen Sanatçı Sinan Kaynakçı da ‘Dön Bak Dünyaya’ şarkısını seslendirerek, Bayraklı’ya armağan etti. Ünlü isimlerin unutulmaz desteği, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Bayraklı Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Başkan Sandal, ünlü sanatçılara desteklerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Sandal, teşekkür etti

Usta Tiyatrocu Genco Erkal, Moğollar grubunun efsane ismi Cahit Berkay, sanatçı Hüsnü Arkan, oyuncu Levent Üzümcü, başarılı müzik gruplarından Pinhani’nin solisti Sinan Kaynakçı ile Mor ve Ötesi Grubu’nun solisti Harun Tekin, Kardeş Türküler Grubu’ndan Fehmiye Çelik, ünlü şair Şükrü Erbaş, sanatçı Ezgi Aktan ve rap müziğin sevilen isimleri Şanışer ve Gazapizm, kendi çektikleri yeni yıl mesajı videolarıyla Bayraklılılara sürpriz yaptı. Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Bayraklı Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolar, vatandaşların beğenisini kazandı.

Ünlü sanatçılara desteklerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sandal, “2020 yılını geride bıraktık. Gerek pandemi gerekse deprem hepimiz için yıkıcı ve yorucu oldu. İnanıyorum ki 2021 yılında bu yaralarımızın tamamını saracağız. Bütün vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, mutlu ve huzurlu 2021 yılı diliyorum” dedi.

İşte o mesajlar

Mor ve Ötesi Solisti Harun Tekin: Bu yıl dünya ve Türkiye için zor bir yıldı ama özellikle İzmir ve Bayraklı için deprem dolayısıyla bu zorluk iyice arttı. Kayıplarımız için baş sağlığı ve sabır diliyorum. 2021’in 2020’yi unutturacak, yaralarımızı sardığımız, mutluluk, huzur, sağlık dolu bir yıl olmasını dilerim. Çok özlediğimiz İzmir’e, Bayraklı’ya selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bu yıl istediğimiz gibi birlikte olamadık ancak önümüzdeki yıl için umutluyuz. Her şeye rağmen İyi seneler İzmir, İyi seneler Bayraklı.

Şair - Şükrü Erbaş:

İzmir’in ve Bayraklı’nın çok sevgili sakinleri; 2020 yılı doğal afetleri, savaşları, salgın hastalıkları, kadın cinayetleriyle sanıyorum ki hepimizin hayatında en kötü yıl olarak geride kaldı. Son olarak İzmir ve ağırlıklı olarak Bayraklı’nın yaşadığı deprem felaketinde hayatını kaybedenleri bir daha saygıyla anıyorum. Yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. 2021’in dünyanın bütün halklarıyla birlikte bizim coğrafyamızda yaşayan insanlara da iyilikler, güzellikler, barış ve adalet getirmesini diliyorum.

Sanatçı Ezgi Aktan:

İzmir benim hep güzelliklerle andığım, her gelişimde hayran kaldığım ve tekrar gelmek için gün saydığım bir yer. Ama 2020 uğurlu gelmedi İzmir’e. O yüzden İzmirlilere 2021’in sağlık, mutluluk ve yaralarınıza ilaç olmasını diliyorum. Biz hep yanınızdayız. Hep kalbimizdesiniz. Şarkılarımızı zaman zaman sizin için de söylüyoruz. Bana size ulaşma fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum.

Usta sanatçı Cahit Berkay:

Güzel şehrin güzel insanları; 2020 hatırlamak istediğimiz bir yıl olmadı ama hayat devam ediyor. Yeni yılın hepimiz için sevgi yılı olmasını diliyorum. Bol sevgi üretip, bol paylaşarak bunun için de bolca emek sarf etmemiz gerekiyor. Sevgi emektir deyip, curasıyla efsane Al Yazmalım türküsünü seslendirdi.

Pinhani Grubu Solisti - Sinan Kaynakçı:

Dön Bak Dünyaya şarkısıyla Bayraklılara merhaba diyerek, sevilen şarkıyı Bayraklılılar için seslendirdi.

Usta Tiyatrocu - Genco Erkal:

Bu yıl hepimiz için dertli bir yıl oldu ama en büyük acıyı siz İzmirli depremzedeler yaşadınız. Umarım önümüzdeki yıl daha mutlu sağlıklı ve yaraların sarıldığı bir yıl olur.

Oyuncu - Levent Üzümcü:

Biliyorum kötü bir yıl geçirdik. Pek de tatlı olaylarla hatırlamıyoruz. Bayraklı’da depremde ölenlere rahmet, yakınlarını kaybedenlere sabır diliyorum. Ama yeni yılda birbirimize destek olarak daha iyi bir yıl yaşamaya ve yaşamaktan onur duyacağımız bir yıla hazırlanın. İyi yıllar…

Rap Sanatçısı - Şanışer:

Yaralarımızın sarıldığı, acılarımızın bir nebze olduğu hafiflediği, yüzümüzün bir nebze güldüğü bir yeni yıl diliyorum hepinize. Saygılar.