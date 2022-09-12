Sanathane'de eylül ayında film ziyafeti var

İzmir'in kültür ve sanat yaşamına yeni bir soluk getiren Sanathane, eylül ayında birbirinden renkli etkinlikleri sanatseverlerle buluşturuyor. Konser, tiyatro ve söyleşilerin yanı sıra Sanathane, 4. Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali filmlerine de ev sahipliği yapıyor

Konak Belediyesi'nin ağustos ayında hizmete açtığı Sanathane Açık Hava Sineması ve Gösteri Sanatları Merkezi, eylül ayı programıyla da göz doldurdu. Kapılarını açtığı günden bu yana yaklaşık 2 bin sanatseveri sinema, tiyatro, şiir dinletisi ve konserlerle buluşturan merkez bu ay, gördüğü ilgi nedeniyle gelenekselleşmeye aday etkinliklerinin yanı sıra yepyeni etkinlikleri de İzmirlilerin beğenisine sunacak. Bu ay birbirinden değerli sanatçı ve akademisyenlerin konuk olacağı Sanathane, aynı zamanda 4. Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali'nde yer alan filmlerin gösterimine de ev sahipliği yapacak.

Film festivaline açık hava nostaljisi

Açık hava sineması nostaljisini İzmirlilere yeniden yaşatan Sanathane, 4. Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali'nde yarışan üç filmi izleyiciyle buluşturacak. Kazananın izleyicinin oylarıyla belirlendiği festival kapsamında Sanathane'de

"Dayı: Bir Adamın Hikayesi", " Ağır romantik" ve "Nasipse Olur" filmleri perdeye yansıyacak.

İlle de müzik

Sanathane konserlerinde bu ay sahnede Hamdi Akatay ve Tepecik Filarmoni Orkestrası yer alacak. Sanathane'ye bambaşka bir hava getirecek konserde, Perküsyon Ustası Hamdi Akatay ve orkestranın genç yetenekleri unutulmaz bir akşama imza atacak.

Sanathane'nin tiyatro sahnesi bu ay Mandra Filozofuyla tanınan yönetmen, senarist ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'yı konuk edecek. Saçıntı, müzikli tek kişilik güldürüsü "İtirazım Var" ile itirazlarını tek tek sayarken, seyirciyi de güldürdüğü kadar düşündürecek.

Şiir Akşamları tam gaz

Sanathane'nin yavaş yavaş bir geleneğe dönüşen etkinliği Şiir Akşamları ise şiirseverleri bir araya getirecek. Sanathane'nin iki yüzyıllık binasının tarihi atmosferinin eşsiz dizelerle harmanlandığı Şiir Akşamlarında, Özgür Zeybek'in yönlendiriciliğinde, şairler Tuğrul Keskin, Ünal Ersözlü, Aydın Şimşek, Bilsen Başaran, Nesrin Kültür, Altay Ömer Erdoğan ve Erkut Tokman şiirlerini okuyacak. Ayrıca şiir dostlarına şairlerin kitapları da armağan edilecek.

Tarih Söyleşileri başlıyor

Sanathane eylül ayında İzmirlileri yepyeni bir etkinlikle de buluşturacak. "Tarih Söyleşileri" adını taşıyan etkinliğin ilkinde Dokuz Eylül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, Tarihçi Erkan Serçe ve Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy "İlk Çağ'dan Günümüze İzmir'de Gündelik Hayat" konusunu masaya yatıracak. Etkinliği takip edenler, İzmir'in tarih yolculuğunda çok renkli hikayelere tanıklık eden gündelik hayatın izinde, kent tarihi ve kültürünü bambaşka bir pencereden görme şansı yakalayacak.

Çocuklar için de Sanathane

Eylül ayında Sanathane'de çocuklar için de muhteşem bir oyun sahnelenecek. "Mimdo'nun Aradığı" adlı Pantomim Çocuk Oyunu, çocuk izleyicilere tiyatro keyfini yaşatacak. Dört yaş üstü çocuklar için hazırlanan oyunda, sanatçı İlker Kılıçer, öykülerini pantomim sanatıyla anlatacak.

Konak Belediyesi Sanathane Açık Hava Sineması ve Gösteri Sanatları Merkezi'ndeki tüm etkinlikler ücretsiz düzenleniyor. Girişlerin davetiyeyle yapıldığı etkinlere katılım ve davetiye temini için 489 45 22 numaralı telefondan 2904 dahili hatta bağlanarak bilgi edinilebiliyor. Öte yandan Sanathane'de yer alan etkinliklerin paylaşımları için sosyal medyada "sanathanekonak"ı takip edebilirsiniz.