Şanlıurfa online otobüs bileti

Şanlıurfa, Güneydoğu bölgesinin incisi niteliğinde olan, en turistik bölgelerden biri haline gelen, mutfağıyla, kültürüyle sizleri büyüleyecek olan mucizevi kent. Şanlıurfa Otobüs Firmaları ile Şanlıurfa gibi güzide bir kente gitmeye hazır mısınız?

Şanlıurfa Otobüs Firmaları siz değerli yolcularına en rahat, en konforlu ve en güvenli yolculuk imkânını tanıyor. Tüm Şanlıurfa otobüs şirketleri çalışanları genel anlamda Şanlıurfa’lı oldukları için değerli ziyaretçilerine her şeyden daha önem ve itina veriyorlar.

O halde ne duruyoruz, hadi kısaca Şanlıurfa kentini tanıyalım!

Dinin ve tarihin önemli bulgularını bünyesinde bulunduran Şanlıurfa, Balıklı Gölü ile ziyaretçilerini bekliyor. Balıklı Göl, kendisine ait balıkları tutarak tüketen, içerisindeki balıklara yem verenleri aynı anda aynı yerde barındırır. Etrafındaki masalara oturarak bir bardak çay da bulduğunuz keyfi Paris’te bulamayacağınıza eminim. Şehir merkezinde bulunan Şanlıurfa Kalesi’ni görmeli ve tepesine çıkmalısınız. Tüm Şanlıurfa kentini ayaklarınızın altında hissedeceksiniz.

Göbekli Tepe gizemli kentini içerisinde barındıran Şanlıurfa sadece bu gizemli kente dahi yılda 100.000’e yakın misafiri kendisine çekiyor. Daha geçtiğimiz aylar da Göbekli Tepe içerisinde yeni bulgular bulunmuştu. Sizler de buraya çok yaklaşamasanız dahi turist ve ziyaretçiler için yapılan küçük alanlara gidebilirsiniz. Kızlar Sarayı, yeraltı çarşısı ile sizi büyüleyecek olan Şanlıurfa ziyaretçilerini bekliyor. Yeraltı çarşısının içerisinde bulunan gizli mağaralara girmeli ve o atmosferi hissetmelisiniz.

Arkeolojik eserlerin bizzat başkenti olan, peygamberler şehri olarak anılan, Hz. Eyyüp Peygamberin türbesi, Hz. İbrahim’in Mağarası, II. Kılıç Türbesi de mutlaka ziyaret etmeniz gereken önemli noktalar arasındadır. Yörenin kendine has mutfağını özellikle tatmalı, sizi misafir eden o ev halkının bir bardak çayını içmelisiniz. Anadolu’nun en şefkatli insanları sanki buraya özellikle toplanmışlar gibi.

Manzarası ve yapısıyla sizi içine çekecek olan bu şehri dolaşırken unutmamanız gereken en önemli nokta bu şehir insanı kendisine bağlıyor. Bir anlık duygu yükü ile buraya yerleşme düşüncesine girmeyin hemen.