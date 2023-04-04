Saraybosna TMV'de okuyan öğrencilerin velilerinin eserlerden oluşan sergi açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Selçuklu Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın (KOMEK) işbirliğiyle, Türkiye Maarif Vakfı'nda (TMV) eğitim gören öğrencilerin velilerinin yaptığı el işi eserlerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Selçuklu Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın (KOMEK) işbirliğiyle, Türkiye Maarif Vakfı'nda (TMV) eğitim gören öğrencilerin velilerinin yaptığı el işi eserlerden oluşan serginin açılışı yapıldı. Gazi Hüsrev Bey Medresesi Hanikahı'nda açılan ve Stari Grad Belediyesinin de destek verdiği sergide, öğrenci velilerinin yaptığı yağlı boya, hat, ebru sanatı gibi eserlerden oluşan tablolar katılanların beğenisine sunuldu.

Açılışa katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, belediyeler arası ilişkilerin önemli olduğunu ve Türkiye'den belediyelerin de Bosna Hersek'te aktif çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Girgin, iki ülke arasında dostluk köprüleri kurulmasında emeği geçen herkesi tebrik ettiğini belirtti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise kendi belediyeleri, TMV ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) işbirliğiyle düzenlenen kurslarda ortaya çıkan el işi eserlerin görülmeye değer olduğunu kaydetti.

Bosna Hersekli kadınların kendilerini geliştirebilmeleri için farklı şehirlerde de kurslar açmayı planladıklarını aktaran Pekyatırmacı, "Hem Bosna Hersek'te kardeşlerimizle birlikte olmuş oluyoruz hem de işbirliğimizi geliştirmiş oluyoruz. Biz yüzyıllardır birlikteyiz, kadim bir dostluğumuz, kadim bir birlikteliğimiz var. Bu birlikteliği en iyi şekilde yaşatmak ve geleceğe en şekilde götürmek de bizim görevimiz." diye konuştu.

TMV Bosna Hersek Temsilcisi Yakup Gül de öğrencilerin gelişimlerine katkı sunmanın yanı sıra velilerin de kendilerini geliştirmeleri için sanat kursları açtıklarını belirtti.

- Donji Vakuf'ta Selçuklu Belediyesi ve YEE tarafından "Türkçe Sınıfı" açıldı

Selçuklu Belediyesi ve Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle Bosna Hersek'in Donji Vakuf şehrinde "Türkçe Sınıfı" açılışı yapıldı.

Prva Osnovna Skola Okulu'nda düzenlenen törene, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susiç, YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Bosna Hersek ve Türkiye'nin ilişkilerinin sürekli geliştiğini ve bu anlamda yerel yönetimlerin de bu ilişkilerin gelişmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pekyatırmacı, Türkçe Sınıfının yapımında Türk Dünyası Belediyeler Birliğiyle birlikte çalışmalara katkı sunduklarını belirterek, "YEE'nin buradaki faaliyetlerimize olan katkısı işin en önemli bir tarafı. Türkçe sınıfına daha büyük bir ilginin olması bizim de hedeflerimizden biri. Biz sadece Türkçe sınıfında buradaki Boşnak çocuklarımızın, kardeşlerimizin Türkçe öğrenmesiyle yetinmiyoruz. Türkçe öğrenen çocuklarımıza çok farklı fırsatları da sunuyoruz. Geçen yıl 130 Boşnak öğrencimizi buradan uçakla Türkiye'ye, Konya'ya götürdük. Orada üç gün boyunca Bosna Hersek'ten gelen çocuklarımız Konya'nın değişik, tarihi ve turistik yerlerini gezme, okullarını ziyaret etme fırsatını buldular." ifadesini kullandı.

Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susic ise Türkiyeli misafirleri Bosna Hersek'te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.