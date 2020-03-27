'Sarı' seyirci ile buluşuyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla çocukların evlerinde yapabilecek eğlenceli aktivitelerin sunulduğu TRT Çocuk'un yeni programı "Sarı", minik seyircilerle buluşuyor.

'Sarı' seyirci ile buluşuyor
27 Mart 2020 Cuma 12:04

Her gün saat 10.30 ve 14.50'de ekrana gelen, 3-6 yaş aralığındaki çocuklara hitap eden programda, çocukların evde kendi başlarına uygulayabilecekleri eğlenceli aktiviteler ile hareket etmeleri sağlanıyor. Çocukların hijyen kuralları ve el yıkama alışkanlığı ile başlayıp çeşitli oyun ve sporlar günü eğlenceli hale getirmesini sağlayan program, yaklaşık olarak 7-8 dakika sürüyor. Minik seyircilerin hem keyifli vakit geçirmelerini hem de gelişimlerlerini harekete geçirmeyi amaç edinen programda "Sarı" karakterini Emre Yurttakalın canlandırıyor. Programın danışmanlığını ise Prof. Dr. Gelengül Haktanır üstlenirken, TRT kreş öğretmenleri de programa eşlik ediyor.


 

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