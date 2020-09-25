Şarkılarla yaşıyor

Türk Müziği'nin ölümsüz sesi Zeki Müren, vefatının 24’üncü yılında en sevilen şarkılarıyla anılıyor. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle LP formatında yayınlanan albümde, 10 eser yer alıyor.

Müren’in canlı performans kayıtlarından oluşan ve içerisinde şiir ve konuşmalarının da yer aldığı albüm, sanatçının ölüm yıldönümünde sevenlerine özel bir hatıra olarak sunuluyor. Sanatçının şimdiye kadar duyulmamış performanslarından oluşan albüm, birebir canlı konser kaydını içeriyor. Plak, içeriği ile müzikseverlere Zeki Müren’in konser repertuvarını dinleme imkanı veriyor.

Hiç duyulmamış şarkı

Albümün en büyük sürprizi ise Orhan Gencebay imzalı ‘Yarabbim’ şarkısı oldu. Müren’den ilk kez dinlediğimiz ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan şarkının bulunduğu albüm, Zeki Müren severlerin arşivlerinde özel bir yere sahip olacak. ‘Beterin Beteri Var’, ‘Yarabbim’, ‘Kırk Yıllık Dost Gibiyiz’, ‘Sakın Bir Söz Söyleme’, ‘Bir İhtimal Daha Var’, ‘Gitti Gidiyor Döner Mi Bilmem’, ‘Nasıl İçmem Arkadaşım’, ‘Kader Kime Şikayet Edeyim Seni’, ‘Aynalar’ ve ‘Hastayım Yaşıyorum’ gibi 10 önemli eserin bulunduğu albüm, Türkiye’nin en değerli isimlerinin imzasını taşıyor. Orhan Gencebay, Fethiye Deringül, Cavit Deringül, Ülkü Aker, Avni Anıl, Faruk Nafiz Çamlıbel, Suat Sayın, Osman Nihat Akın, Rüştü Demirci, Sedat Ergintuğ, Ziya Metin Eryürek ve Hrant Kenkülyan gibi müziğin efsanelerinin eserlerinin yer aldığı Zeki Müren albümü tamamen arabesk şarkılardan oluşmaktadır. Zeki Müren 'Arabesk' albümü sanatçının 24'üncü ölüm yıldönümü olan 24 Eylül'de (bugün) müzikseverlerle buluşuyor.