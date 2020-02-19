Satılık yemelik toprak

Sosyal paylaşım sitelerinde 'yemek' amacıyla toprak satışının yapılması dikkat çekti. Çeşitli ülkelerden ve bölgelerden killi toprak, tebeşir gibi ürünler getiren ve bunları kargo ile satışa sunan hesaplar, 'steril' olduğunu iddia ettiği bu toprakları pika sendromu olan hastalara satarak para kazanıyor.

Uzmanlar, toprak yemenin hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi ve yetişkinlerde cinsel istek azlığına dahi neden olabildiğini belirtiyor.

Bir sosyal medya hesabında Konya'dan geldiği iddia edilen toprağın yarım kilosu 35 liraya, farklı bölgelerden getirildiği iddia edilen yarım kiloluk bir karışım ise 100 liraya satılıyor. Uzmanlar,a göre bu durum, hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi ve yetişkinlerde cinsel istek azlığına dahi neden olabiliyor. Toprak, kil, tebeşir, kömür gibi nesneleri yeme alışkanlığı tıpta pika sendromu olarak adlandırılıyor. Pika sendromunun ismi halk arasında fazla bilinmese de demir, çinko, kalsiyum eksikliği gibi nedenler ile kişiler bu maddeleri yeme eğilimine giriyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi ve yetişkinlerde cinsel istek azlığına dahi neden olabiliyor.