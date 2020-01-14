Seçkiye girdiler

İzmir'deki iki sokak resmi "Street Art Cities"in 2019 Aralık ayı seçkisine girdi. Listeye giren eserler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl düzenlenen "Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı" kapsamında boyanmıştı.

İzmir'in duvarlarını süsleyen iki sokak resmi "Street Art Cities" adlı topluluğun 2019 Aralık ayı seçkisine girdi. Dünya çapında sekiz işin yer aldığı listede Gooze-Art'ın Konak Kemeraltı'ndaki "Derin" adlı eseri birinci, Qbic'in Alsancak Çavuşoğlu Apartmanı'ndaki "Yeni Dünya" aldı eseri ise üçüncü sırada yer aldı. Listeye giren iki çalışma İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl düzenlenen Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı kapsamında boyanmıştı. Oylamada Belarus, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Ürdün, Fransa ve Yunanistan sokaklarındaki duvar resimleri de beğeni kazandı."Street Art Cities"in aralık ayı en iyi duvar resimleri seçkisine buradan ulaşılabilir.

Duvar Resimleri Çalıştayı

Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı'nın ikincisi geçen yıl İzmir'in merkezindeki Alsancak, Kemeraltı ve Kadifekale ile İzmir'in uzak ilçelerinden Kınık ve Kiraz'daki iki köyde yapılmıştı. Türkiye'nin yanı sıra 27 ülkeden 143 sanatçının başvurduğu çalıştaya Ukrayna'dan Klementyna Kondratiuk (Hokun), Tataristan-Rusya'dan Rustam Salemgaraev (Qbic), Rusya'dan Georgiy Kurinov (Gooze) ve Brezilya'dan Alexandre Filiaci (Filiage) katılmıştı.