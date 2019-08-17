Şef adayları Rengim Gökmen ile buluşacak

Karşıyaka Belediyesi tarafından klasik müziğe yeni yetenekler kazandırmak amacıyla geleneksel hale getirilen ‘Orkestra Şefliği Masterclass Programı’ bu yıl 4’üncü kez gerçekleştirilecek. Dünyaca ünlü Orkestra Şefi Rengim Gökmen’in vereceği hızlandırılmış eğitime katılmak isteyenler, 22 Ağustos tarihine kadar Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’ne başvuru yapabilecek. 

Şef adayları Rengim Gökmen ile buluşacak
17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:00

Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) bünyesinde 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek programa; ileri, orta, temel düzeyde veya dinleyici olarak dileyen herkes katılabilecek. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde Rengim Gökmen ile bir hafta boyunca temel şeflik tekniklerini çalışacak olan katılımcılar, eğitim sonunda sahne tecrübesi edinme şansı da yakalayacak. Öğrenciler arasından seçilecek başarılı şef adayları, 2 Eylül’deki final konserinde bir eserde KODA’yı yönetecek. Katılım şartlarına ilişkin, 0232 330 64 04 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.

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