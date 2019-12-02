Şef Howard Griffiths müziğin genç yeteneklerini yönetti

Mümkün olduğu kadar fazla çocuğa karşılıksız müzik eğitimi imkanı sağlamak ve barışın sesini müzik ile duyurmak amacıyla kurulan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, dünyaca ünlü isimlerle sahnede buluştu.

Dünyaca ünlü Orkestra Şefi Howard Griffiths yönetiminde sahneye çıkan çocuklar, izleyenleri büyüledi. Uluslararası Piyano Yarışması dünya birincisi Can Çakmur da konserin solisti olarak etkileyici bir performans sergiledi. Duygu dolu anlara sahne olan konser, bini aşkın müziksever tarafından ilgi ve beğeniyle izlendi. 1975'te Venezuela'da kurulan 'El Sistema' modeli örnek alınarak, Kadifekale, İkiçesmelik, Agora, Eşrefpasa bölgesindeki sosyo-ekonomik açıdan imkanları kısıtlı çocuklardan oluşturulmuş müzik eğitim modeli Yorglass Barış Çocuk Orkestrası, ünlü şef Howard Griffiths yönetiminde sahnede müzik ziyafeti verdi. Müziğin genç dehası, 2017-2018 Uluslararası Piyano Yarışması dünya birincisi Can Çakmur'un solist olarak yer aldığı konser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Konser Salonu'na gelen binlerce müzikseveri büyüledi. Sahnede adeta devleşen Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası'nın genç yetenekleri, izleyicilere duygusal anlar yaşatan bir performans sergiledi.

Yorglass daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyor

Konser sonrası Yorglass CEO'su Semavi Yorgancılar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfem Yorgancılar Perçin, orkestrayı, şef Griffiths'i ve piyanist Can Çakmur'u tek tek tebrik etti. Yorglass CEO'su Semavi Yorgancılar, gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarından oluşan orkestranın bugün büyük bir çocuk senfoni orkestrası olarak yola devam ettiğini söyledi. Yorglass olarak çocuk ve eğitim konusunun en hassas noktaları olduğunu söyleyen Yorgancılar, "Bugünün çocukları bizim geleceğimiz, yarınımız. Daha çok çocuğa karşılıksız müzik eğitimi vermek adına orkestramızın çalışmaları da konserleri de devam edecek. Bugün sahnede çocuklarımızın müzik ustalarının rehberliğinde sergiledikleri son derece başarılı performanslarını görünce tüm Yorglass Ailesi olarak büyük gurur duyduk" dedi. Yorgancılar sözlerine şöyle devam etti; "Barış Çocuk Senfoni Orkestrası ile dezavantajlı çocuklarımız, kendilerine sunulan fırsatı avantaja çevirip, yeteneklerini eğitimle buluşturdular. İlerleyen zamanda da çok iyi projelere imza atacaklarına olan inancımız tam. Böyle bir projeyi hayata geçirdiğimiz ve bu ailenin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Umarız bu projemiz diğer kurum ve şirketlere de ilham verir" diye konuştu.

Yorglass'ın sponsorluğuyla müzik eğitimlerine ve konserlere devam

Barış Çocuk Orkestrası, İzmir'de Opera Sanatçısı Selmin Günöz tarafından gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarını müzikle buluşturmak için kuruldu. 150 çocuk ve 5 eğitmeni bünyesinde bulunduran orkestra, cam sanayinin öncü şirketlerinden Yorglass'ın sponsorluğunda Yorglass Barış Çocuk Orkestrası adıyla çalışmalarına devam ediyor. Orkestra, projeye destek sunan Gülsin Onay, Ayla Caymaz, Borusan Kuartet, Gürer Aykal ve İdil Biret gibi uluslararası üne sahip değerli müzisyenlerle de aynı sahneyi paylaştı.