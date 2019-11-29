Seferihisar'da 'Ağrı Günleri'

Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu tarafından Seferihisar'da düzenlenen Ağrı Günleri ve Yöresel Ürünler etkinliği başladı.

Etkinlikler çerçevesinde kurulan standlarda Ağrı yöresine ait yemeklerle; Ağrı balı, Ağrı peyniri, Ağrı 'abdigör' köftesi ve çok çeşitli yöresel ürünler ziyaretçilerle buluşuyor. Federasyon Genel Başkanı Tekin Yalçın ve Ege Bölgesi Ağrılılar Birliği Genel Başkanı Metin Yardımcı yaptıkları açıklamada tüm İzmirliler'i etkinlik alanına davet ettiklerini ifade ederek, yöresel ürün ve Anadolu lezzetleri meraklılarının 'Ağrı Günleri'ni kaçırmamaları gerektiğini söyledi. Seferihisar Ağrı Günleri ve Yöresel Ürünler Etkinliği kapsamında Ağrı yöresine ait türküler, müzik dinletileri ve mini konserler de gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik 6 Aralık Cuma gününe kadar açık kalacak.