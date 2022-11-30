Şehir Tiyatroları Buluşması 11 Aralık’ta başlıyor!

11-29 tarihleri arasında 9 kentin şehir tiyatrolarının katılacağı “Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Buluşması” düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ev sahipliği yapacağı etkinlikte 12 oyun sahnelenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), ülkenin dört bir yanından şehir tiyatrolarının katılacağı tiyatro buluşması düzenliyor. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Mersin büyükşehir belediyelerinin şehir tiyatrolarının ağırlanacağı etkinlikte 12 farklı oyun sahnelenecek. “Yaşayan yerli yazarlar” temasıyla seçilen eserler, Kültürpark İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi ve İzmir Sanat’ta 11-29 Aralık tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak.

Etkinlik, yeni yerli oyun yazarlarının yetişmesini teşvik etmeyi ve kamu tiyatroları arasındaki işbirliğini arttırmayı hedefliyor.

Oyun biletleri İzBBŞT bilet gişeleri ve kultursanat.izmir.bel.tr sitesinden satışa sunuluyor.

Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Buluşması programı

11 Aralık-Azizname (İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

13 Aralık-Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun (Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

14 Aralık-Mor Şalvar (İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

15 Aralık-İstibdat Kumpanyası (Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

17 Aralık-Radyo-yu Hümayun (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

18 Aralık-Geç Kalanlar (Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)

19 Aralık-Hayat Der Gülümserim (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

21 Aralık-Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)

23 Aralık-Benim Naçiz Vücudum (İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

25 Aralık-D-21 Deniz’e Mektup (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

27 Aralık-Huysuz (Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

29 Aralık-Misafir (Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)