Selçuk Yaşar, sezonu Muhsin Kut ile açıyor

İzmirli sanatseverlerle usta sanatçıları buluşturan Selçuk Yaşar Resim Sanat Galerisi kış sezonunu Ressam Muhsit Kut'un 'Oradan Buradan Resimler' sergisi ile 10 Ekim'de açıyor.

İlk olarak 1959'da resim yapmaya başlayan sanatçı Muhsin Kut, ilk resim sergisini aynı yıl 1959'da Taksim Meydanı'nda açtı. Sydney'de 5, Brisbane'de 2 kez olmak üzere yurt dışında 7 kişisel sergi açan sanatçı, resimlerinde peyzaj imajından hareketle, kendine özgü pitoreks etkiler yakalar ve çevre gözleminden yarı-soyut biçimler üretir. Muhsin Kut yapıtlarında insan figürü yerine insan yapısı kentlere, binalara, eşyalara veya nesnelere daha fazla yer verir. Sanatçının eserlerinde sıradan görüntünün altına gizlediği ustalıklı anlatımıyla insanı görmezseniz bile insanların yalnızlığını hissedersiniz. Bakırköy'de denize sıfır bir evde geçen çocukluğunun da etkisiyle Muhsin Kut eserlerinde özellikle karalamaktan ve eskizlerini yapmaktan zevk aldığı kıyı şeridi, deniz ve tekneleri kullanır. Sanatçı, Türk resmine önemli katkıları nedeniyle 2009 yılında 19. İstanbul Sanat Fuarı'nın 'onur sanatçısı' ödülüne layık görülmüştür. Muhsin Kut'un 30 eserinden oluşan 'Oradan Buradan Resimler' isimli sergisi 31 Aralık 2019 tarihine kadar Selçuk Yaşar Sanat Galerisi'nde ziyarete açık olacak.