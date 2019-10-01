Selçuklular Kars'a ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) işbirliğinde düzenlenen 'Bir Zamanlar Selçuklu' adlı gezici sergi Kars'a ulaştı.

Selçuklu dönemini anlatan resim, kostüm ve giysilerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. Kars'ta 'kanlı tabya' olarak bilinen Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ndeki serginin açılışı sonrası Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, davetlilere sergiyi gezdirdi. Anadolu'da Selçuklu döneminde yaşamış sultanları, hanım sultanları, banileri, ruhanileri, alim ve bilim insanlarının kitre heykellerin yer aldığı sergide o dönemi anlatan menkıbe, tasviri yağlı boya tablolar ile dönemin replika keçe başlıkları ve Konya Olgunlaşma Enstitüsünün hazırlamış olduğu Selçuklu kostümleri büyük ilgi gördü.

Final İstanbul'da

Sergide kitre maddesinden yapılmış 50 heykel, 50 adet replika şapka, 50 menkıbe tasviri bulunduğu bilgisini veren Işın Fırat, ayrıca Aynur Atayurt'un yağlı boya tabloları ile Konya Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan 20 adet dönem kostümlerinin sergilendiğini anlattı. Fırat, Kars'tan sonra 15 ilde de düzenlenecek serginin finalini Topkapı Sarayı'nda yapacaklarını söyledi.

200 parça yer alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde sergi düzenlediklerini ifade eden Işın Fırat, "Bu etkinliğimize Ahlat'tan başladık. Ardından Van, Kars, Ağrı, Erzurum, Tokat, Sivas, Kayseri, Konya, Ankara, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Edirne ve en son İstanbul'da bitecek olan 'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi büyük dikkat çekti. Anadolu Selçuklu'da yaşamış Sultan, hanım Sultan, Alim, Bani ve Ruhanilerimizin yer aldığı 50 adet kitreden yapılmış heykeller, Konya Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı replika kostümler, Hüseyin Gürkan Akkuş'un hazırladığı replika şapkalar ve Sayın Aynur Atayurt'un hazırladığı menkıbe tasviri yani ecdatlarımızın yaşadıklarını yağlı boya tablolar gibi 200 parçalık Selçuklu kokan, Selçuklu'yu anlatan, onlara bir can, bir nefes veren bir sergi" dedi.Kars'ta 4 Ekim'e kadar gezilecek sergi turuna, Ağrı'da devam edilecek.