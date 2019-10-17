Sevdalım Hayat'la yeniden İzmir'deydi

Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat ekibi Kerki Solfej konserlerinde yeniden İzmir'de dinleyicileriyle buluştu. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği konserde Zülfü Livaneli'nin unutulmaz şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Livaneli, "İzmir Homeros'un şehri, siz İzmirliler her zaman aydınlığın yanında oldunuz" dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de dinleyenler arasında bulunduğu konserde Soyer, konserin ikinci yarısında sahneye çıkarak tüm ekibe teşekkür etti. Soyer, sahnede Zülfü Livaneli ve Sevdalım Hayat ekibiyle güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Bu keyifli sohbete izleyicilerin alkış ve kahkahaları da eşlik etti.

Rengim Gökmen'in yönettiği, gitarda Ferhat Livaneli, bağlamada Erdem Şimşek ve kanunda Serkan Halili'nin olduğu Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zülfü Livaneli şarkılarını seslendiren Teyfik Rodos, Zeynep Halvaşi ve Görkem Ezgi Yıldırım, İzmir'de unutulmaz bir akşama imza attılar.

Soyer'den plaket

İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatro'sunda bir konser veren Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat ekibine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir plaket vererek Türkiye'nin sanat hayatına yaptığı katkılarından dolayı teşekkür etti. Sahnede söz alan Başkan Soyer, Livaneli'ye "Yaşayan efsane" diye hitap etti.

Zülfü Livaneli ve Rengim Gökmen'in yönettiği, "Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri" adlı konser dün gece İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi. Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zülfü Livaneli şarkılarını seslendiren Teyfik Rodos, Zeynep Halvaşi ve Görkem Ezgi Yıldırım İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca yaşamından kesitler sunan, Yaşar Kemal, Abidin Dino gibi Türkiye'nin ünlü sanatçılarıyla yaşadıklarını izleyicilerle paylaşan Livaneli, konseri izlemeye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Veda filminin çekimi sırasındaki yardımlarından dolayı da teşekkür etti.

Homeros'un şehri

Konserde İzmir'e kısa süre içinde ikinci gelişi olduğunu belirten Zülfü Livaneli, "İzmir Homeros'un şehri, siz İzmirliler her zaman aydınlığın yanında oldunuz" dedi. Sahneden Tunç Soyer'e seslenen Zülfü Livaneli, "Tunç Başkan gönüllerde taht kurdu. Tunç Soyer döneminde İzmir kültür sanat şehri olarak parlayacak, buna inancımız var" diye konuştu. Livaneli ve ekibine plaket ve çiçek hediye eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaptığı kısa konuşmada Zülfü Livaneli'ye, "İnsanlık tarihine baktığımız zaman bir çok toplumun efsanesi var. Ama bazı toplumların efsaneleri yaşıyor, yaşayan efsaneleri var. Biz çok şanslıyız ki bizim memleketimizin yaşayan bir efsanesiyle beraberiz. Sen çok yaşa sevgili abim" diyerek seslendi.