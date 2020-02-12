Sevginin resmini çizdiler

Kültür, sanat ve spor kurslarıyla binlerce yurttaşa hizmet veren Gaziemir Belediyesi, düzenlediği sergilerle de sanatçılara ve sanatseverlere destek oluyor.

Sevginin resmini çizdiler
12 Şubat 2020 Çarşamba 11:45

Belediyenin resim kursuna katılan kursiyerlerin yaptığı yağlı boya resimler, "sevgi" temalı Sevgililer Günü Sergisi'yle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Belediye hizmet binasının ikinci katında düzenlenen serginin açılışını Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı Mitat Kale, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Dinler, eğitmenler Hatice Yazıcı ve Çiçek Şahinkaya ile kursiyerler yaptı. Sergide kursiyerlerin; insan, aile, doğa, hayvan, arkadaş, çocuk sevgisi gibi sevginin çeşitlerini anlattıkları resimleri yer alıyor. Belediyenin resim kursunda yeteneklerini keşfeden kursiyerlerin hayal dünyalarını tuvale yansıttıkları eserler, sanatseverlerden tam not aldı. Yoğun ilgi gören sergi, 14 Şubat'a kadar mesai saatleri içerisinde gezilebilecek.

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