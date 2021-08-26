Şiir Hatları etkinliği başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir kültür kenti haline dönüştürme hedefi doğrultusunda ilk kez hayata geçen “Şiir Hatları”, Bergama Vapuru'nda şiir dinleticileri eşliğindeki körfez turuyla başladı

Pandemide kültür ve sanat üreticilerine destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM), Uluslararası Aktivist Sanatçılar Derneği'nin de içinde olduğu İzmir Aydın ve Sanatçılar Platformu işbirliğiyle İzmirli şairleri de yalnız bırakmadı. İzmir Aydın ve Sanatçılar Platformu sorumlusu İzmirli şair yazar Namık Kuyumcu'nun koordinasyonluğuyla yapılandırılan “Şiir Hatları” İzmirli 40 şairi, şiir severlerle müzik eşliğinde ilk olarak Bergama Vapuru'nda buluşturdu. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile eşi Müyesser Özuslu ve kızı Zeynep Özuslu, İzmir Sanayici İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Ücretsiz Şiir Hatları etkinliği, Bergama Vapuru, Alsancak İskele, Bostanlı Rekreasyon Alanı ve Gezici Kütüphane’nin hizmet verdiği en fazla kitap okunan köylerde yapılacak.

Özuslu: Siyaset ve sanat dünyayı değiştirir

Sanatın ve sanatçının önemine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Sanatın dünyayı ve hayatı değiştirdiğine inanan insanlarız. Dünyayı ve hayatı değiştirmek istiyorsanız, sanatı kendinize rehber edineceksiniz ve onun izinden yürüyeceksiniz. Siyaset ve sanat, dünyayı değiştiren en önemli iki olgudur, değerdir, güçtür. Asıl olan dayanışmadır, fikir birlikteliğidir. 40 tane şairin İzmir'in sokaklarında okuyacağı şiirler, İzmirlilere pandemi döneminde yaşanan zorluğu, yoksulluğa rağmen sanatın ayakta kaldığını ve bunun farkında olan bir İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olduğunu, Büyükşehir Belediyesi'nin başında da Tunç Soyer'in olduğunu gösteriyor. Dayanışma ruhunun ne anlama geldiğini burada bir kere daha ispat ediyoruz.” dedi.

Şiir Hatları için bulundukları öneriyle projenin hayata geçmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise şiir dolu bir gecede yer almanın önemine vurgu yaptı.

Şiir hatlarında şiir severler ile şiirlerini Namık Kuyumcu, Ayşen Deniz Onaral, Hüseyin Ferhad, Hülya Deniz Ünal, Gülçin Sahilli, M.Mahzun Doğan, Fatma Aras, Gökhan Taner Günsan, Emel Kayalı, Mutlucan Güvendir, Ahu Neda Olsoy, Neval Savak, Mehmet Sarsmaz, Şaduman Balkan, Aydın Uysal, Özlem Tezcan Dertsiz, Esen Çelik, Ece Apaydın, Sabahattin Umutlu, Neslihan Yalman, Açelya Büşra Özdirek, Önder Birol Bıyık, Nesrin Kültür Kiraz, Erkan Karakiraz, Aslıhan Tüylüoğlu, Özgün Ergen, İlker Kılıçer, Özgür Zeybek, Eylem Sürer, Halil İbrahim Özbay, Ayşen Sarıbaş, Gamze Cantürk, Seçil Avcı, Nedim Yaşar Gürsoy, Dilek Özkan, İlker İşgören, İsmail Afacan, Olcay Özmen, Altay Ömer Erdoğan ve Emel Öztürk paylaşacak.