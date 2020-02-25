Sınıf Sınıf, kukla festivalinde

Almanya'nın en saygın tiyatro topluluklarından Theater Strahl 14. İzmir Uluslararası Kukla Günleri kapsamında Sınıf Sınıf isimli gösterisini sergilemek üzere İzmir'e geliyor.

Sınıf Sınıf, kukla festivalinde
25 Şubat 2020 Salı 11:41

6 Mart Cuma Akşamı 20.00'de Sabancı Kültür Sarayı'nda sergilenecek gösterinin en ilginç yanlarından biri oyunun müziklerini canlı olarak birçok kez Almanya Beatbox şampiyonu olan Mando'nun yapıyor olması. Dünyada her geçen gün daha fazla kişinin takip ettiği bir tür olan mask tiyatrosunun çok iyi örneklerinden sayılan eğlenceli oyun bir sınıftaki öğrenciler arasında gelişen komik durumlar ve olaylar üzerine kurulu.

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