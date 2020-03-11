Sınıfta drama dersi

İzmir SEV İlköğretim Kurumları'nda öğrenciler, İngiltere'den gelen uluslararası tiyatro sanatçısı Fenella Kelly ile İngilizce drama dersi işledi.

Uluslararası Okullar Tiyatro Birliği Festivali (ISTA) kapsamında İzmir SEV'e davet edilen ve Birmingham Kraliyet Balesi'nde tiyatro uzmanı olarak görev yapmış olan Kelly, öğrencilere tiyatro ve yaratıcılık konularında eğitim verdi. Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları; yaşları 9-18 arası olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için tasarlanmış uluslararası bir tiyatro festivali olan Uluslararası Okullar Tiyatro Birliği Festivali (International Schools Theatre Association-ISTA) kapsamında uluslararası çapta bir sanatçıyı ağırladı. ISTA'nın bir ayağı olan ISTA Air (International Schools Theatre Association Artists in Residence )- ISTA Sanatçıları Okulda , 21. Yüzyıl öğrencilerinin sanat yoluyla öğrenmelerine katkıda bulunarak, onların gelişiminde öncü ve yenilikçi bir rol oynamayı hedefliyor. Düzenlediği festivallerle farklı ülkelerden farklı okulları bir araya getirerek, onların tiyatro, uluslararası etkileşim ve yaratıcılık konularında eğitim almalarını sağlıyor.

SInıfta sanatçı var!

İzmir SEV İlköğretim Kurumları öğrencileri, ISTA Air kapsamında İngiltere'den gelen ve dünyanın birçok ülkesindeki okullara giderek tiyatro eğitmenliği yapan sanatçı Fenella Kelly ile drama dersi gerçekleştirdi. Önümüzdeki yıl öğrenciler için açılacak ISTA Kulübü ve katılınması planlanan ISTA Festivalleri öncesinde 5. ve 6. sınıflar için düzenlenen iki günlük eğitim, Cambridge Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu ve aynı zamanda İngiltere'de Birmingham Kraliyet Balesi'nde tiyatro uzmanı olarak görev yapmış olan sanatçı Fenella Kelly tarafından verildi. Tamamen İngilizce olan eğitim sürecinde öğrenciler, hayal güçlerini de kullanarak kendilerini tiyatro yoluyla doğaçlama ifade etmeyle ilgili temel becerileri öğrenerek uyguladılar.