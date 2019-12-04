Sinop Kalesi, restore edilecek

Sinop'ta, Gaskalılar tarafından yapılan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi'nde surlarda tehlike oluşturan taş kopmaları üzerine restorasyon çalışması başlatıldı.

Sinop kentinin bulunduğu yarımada üzerinde kurulu, M.Ö. 7'nci yüzyılda kenti korumak amacıyla inşa edilen Roma, Bizans ve Anadolu Selçukluları döneminde onarılan Sinop Kalesi'nin surlarında taş düşmeleri yaşanmaya başladı. Gaskalılar tarafından yapılan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi'nde tehlike oluşturan taş düşmelerinin önlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı restorasyon için harekete geçti. Kalenin yıllara yorgun düştüğünü ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, zamanla kalenin önemli bölümlerinde kopmaların meydana geldiğini söyledi. Sinop Kalesi'ni ayakta tutmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Tosun, "Bakanlıktan gelen yetkililerle, kalede tespit çalışmaları yapıldı. Çalışmaların ardından kalenin genel bir temizliğe ihtiyacı olduğuna karar verildi. Çünkü kale surlarında yer alan sarmaşıklar ve otlar, kaleye zarar veriyor, rutubeti arttırıyor. Bütün bunları temizleyeceğiz ve bunları kurutmaya çalışacağız. Kalenin çürüyen aksamını değiştireceğiz ve restore edip eski haline getireceğiz. Ancak, birinci yapmamız gereken, kalenin güvenliğini almak. Maliyet tespit çalışmaları tamamlandı, önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacağız" dedi.

Tadilata ihtiyaç var

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise kalenin güney burcunda da deformasyon olduğuna dikkat çekti. Ayhan, "Vatandaşlarımızın can güvenliği için Sinop Belediyesi olarak gerekli güvenlik önlemlerini aldık. Kalenin güney cephesinde kopmalar meydana geldi, ancak Sinop Kalesi'nin başka noktaları için de tadilat gerekiyor. Bunlarla ilgili tespitlerimizi yaptık" diye konuştu.

2 bin 500 yıllık

Gaskalılar tarafından yapılan 2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi'nin, günümüzde hâlâ özelliğini koruyor. Kalenin 2050 metre uzunluğundaki surları, 25 metre yüksekliğe 3 metre genişliğe sahip. İki ana giriş kapısı vardır. Kale surları şehri çevrelemektedir. Selçuklular limanı kontrol amacıyla kaleye bir iç kale eklemişler, burç ve kulelerle daha da güçlendirmişlerdir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde kaleye giriş kapıları olarak Kumkapı, Tersanekapı, Yenicekapı, Tabakhane Kapısı, Lonca Kapısı ve Deniz Kapısı isimlerinden bahseder. Günümüzde bu kapılardan sadece Kumkapı ve Lonca Kapısı ayakta kalmıştır. Moloz taş, kesme taş ve tuğla taşlarla harç güçlendirilmiş ve sur duvarları ile iç kale yapılmıştır.