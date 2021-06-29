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Sivas Katliamı’nın 28. yıldönümünde iki şairin izinde

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sivas Katliamı’nın 28. yıldönümünde Madımak Oteli’nde katledilen aydınları 2 Temmuz Cuma günü Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda anıyor. Gecede Metin Altıok ve Behçet Aysan anısına düzenlenen şiir yarışmasında ortak bir ödül töreni yapılacak, “İki Yol Arkadaşı” belgeseli gösterilecek ve Leman Sam, Ruhi Su Dostlar Korosu ile konser verecek

Sivas Katliamı’nın 28. yıldönümünde iki şairin izinde
29 Haziran 2021 Salı 14:43

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Tabipler Birliği ve Kırmızı Kedi Yayınları işbirliğiyle Sivas Katliamı’nın 28. yıldönümünde Madımak Oteli’nde katledilen aydınları 2 Temmuz Cuma günü anacak. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki anma programı 20.00’de Meral Altıok Odabaşoğlu ve Tuncer Yığcı’nın okuyacağı şiirlerle başlayacak. Gecede şair Metin Altıok ve Behçet Aysan’ın adlarına düzenlenen şiir yarışmasının ödül töreni yapılacak. Pandemi nedeniyle geçen yıl ödüllerini alamayan şairler de bu yıl yapılacak törende ödüllerini alacak. Metin Altıok ve Behçet Aysan’ı anlatan “İki Yol Arkadaşı” belgeselinin ilk gösteriminin ardından Ruhi Su Dostlar Korosu ile Leman Sam konser verecek.  

Anma programı pandemi koşullarına uygun olarak yüzde 50 kapasiteyle yapılacak ve etkinlikler ücretsiz olacak.

Etiketler; #izmir #sivas katliamı #kültürpark sivas anma #konser
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