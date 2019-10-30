Slovenya'da Cumhuriyet Bayramı rüzgarı

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 'Anadolu'dan Esintileri' konulu defile düzenlendi. Türkiye'nin mirasını dünyaya tanıtan kurum misyonuyla, son dört yılda yurt dışındaki önemli şehirlerde defileler yapan İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda düzenlenen defilede, geleneksel Türk el sanatlarının en yaygın bezeme üslupları ve yüzyıllardır Anadolu'da kullanılan kıymetli motiflerden oluşan 24 parça, Slovenyalıların beğenisine sunuldu. Söz konusu defile katılımcılardan büyük ilgi gördü. Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Esen Altuğ, İzmir Olgunlaşma Enstitüsüne teşekkür etti.