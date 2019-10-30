Slovenya'da Cumhuriyet Bayramı rüzgarı

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 'Anadolu'dan Esintileri' konulu defile düzenlendi. Türkiye'nin mirasını dünyaya tanıtan kurum misyonuyla, son dört yılda yurt dışındaki önemli şehirlerde defileler yapan İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.

Slovenya'da Cumhuriyet Bayramı rüzgarı
30 Ekim 2019 Çarşamba 10:29

Bu kapsamda Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda düzenlenen defilede, geleneksel Türk el sanatlarının en yaygın bezeme üslupları ve yüzyıllardır Anadolu'da kullanılan kıymetli motiflerden oluşan 24 parça, Slovenyalıların beğenisine sunuldu. Söz konusu defile katılımcılardan büyük ilgi gördü. Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Esen Altuğ, İzmir Olgunlaşma Enstitüsüne teşekkür etti.

Etiketler; #cumhuriyet bayramı
Önceki Haber
"8. Uluslararası Ege-Art Sanat Günleri" Aralık ayında sanatseverlerle buluşuyor
Sonraki Haber
Tarihi Kemeraltı Çarşısı lezzetleri Selluka ödüllü olacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.