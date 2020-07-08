Sokak sanatçıları merdivenleri renklendiriyor

Beşiktaş Belediyesi’nin ‘Merdivenler Renkleniyor’ projesi kapsamında Dizi Sokak, Kalkan Sokak ve Asmalı Hamam sokaktaki üç merdiven sokak sanatçıları tarafından boyandı.

Sokak sanatçıları merdivenleri renklendiriyor
08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:39

Beşiktaş’ın kent estetiğine katkı sunmak ve kentlileri günlük yaşamlarında sanatla bir araya getirmek amacıyla Beşiktaş Belediyesi ‘Beşiktaş Sokakta Sanat’ çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar kapsamında hayata geçirilen ‘Merdivenler Renkleniyor’ projesi ile Beşiktaş’ın üç farklı mahallesindeki sokak merdivenleri sokak sanatçıları tarafından boyandı. Başkan Rıza Akpolat sosyal medya hesaplarından Beşiktaşlıları çalışmayı görmeye davet etti.

Merdivenler şenlendi

Türkali Mahallesi Dizi Sokak merdivenlerindeki köpekler sanatçı Somon, Ortaköy Mahallesi Asmalı Hamam Sokak merdivenlerindeki müren balıkları sanatçı Rakun ve Abbasağa Mahallesi Kalkan Sokak merdivenlerdeki geometrik desenler sanatçı Max on Duty imzası taşıyor. Projede Istanbul Comics and Art Festival (ICAF) sanat iş birlikçisi olarak, DYO ve Donut Store - Montana Colors ise destekçi olarak yer alıyor.

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