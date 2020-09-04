Sulu yemekler sofraları lezzetli ve doyurucu kılan ekonomik yemeklerdir. Ev yemeği ya da anne yemeği olarak da bilinen bu lezzetler sebzeleri, bakliyatları, tavukları ve etleri buluşturarak sofraları şenlendiriyor.

Dört mevsim sevilerek yenilen sulu yemekler yıllardır suyuna ekmek banılarak da tüketilmektedir. Yanında yardımcı bir yemek olmadan da ya da pilavla da bir bütün olabilen bu tatlar neredeyse her gün yenilebilir. Düzenli tüketilen sulu yemekler sağlık açısından da faydalıdır. Öğütülmesi kolay olan bu tatlar kolay sindirilebileceği için midenizi de yormamaktadır.

Türk mutfağında sulu yemekler uzun yıllardır tüketilmektedir. Hemen hemen her evde sofralarda yer alan yemekler diyet listelerinde de yer almaktadır. Eğer diyet yaparken tüketiliyorsa yemeğin suyunun süzülmesinde fayda var.

Sulu yemekler rutin zamanda tercih edilmesinin yanı sıra misafir sofralarında da sıklıkla gördüğümüz yemeklerdir. Her evin mutfağında mis gibi kokular yükselmesini sağlayan sulu tencere yemekleri ile birçok yemeği de kendinizce yorumlayıp, ona farklılık katabilirsiniz. Tabi hazırlayacağınız bu yemeklere ayrıca tat katmak isterseniz içerisindeki sebzeleri özellikle mevsiminde kullanmaya dikkat edebilirsiniz.

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