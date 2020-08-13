Sunak için Bakanlık  çalışma yapacak

Antik çağdan Roma ve Bizans’a, Selçuklu Devleti’nden Osmanlı İmparatorluğu’na kadar 5 ayrı medeniyete ev sahipliği yapan kadim kent Bergama, bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

Bergama’nın tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekmek üzere gerçekleştirilen meclis toplantısında Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’dan önemli bir açıklama geldi. Başkan Koştu, Bergama’dan kaçırılarak Almanya’ya götürülen Zeus Sunağı’nın kendi öz vatanı Bergama’ya getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir görüşme yaptığını ve uluslararası diplomasinin başlatılması için bakanlık nezdinde çalışma yapılacağını açıkladı. Başkan Koştu, “Sayın Bakanımız görüşmemizde bize her türlü desteği vereceğini bildirdi. Buradan bu önemli gelişmeyi tüm İzmirimiz ve Bergamamız’a duyurmak istiyorum” dedi.

Teşekkür etti

Meclis toplantısının Bergama’da yapılması için karar alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve bu toplantının yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Zeus Sunağı’nın Bergama’ya geri getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, bakanlık düzeyinde destek ve çalışma yapacağının müjdesini verdi. Kadim kent Bergama’nın tarihi mekanlarından birisi olan Asklepion’da gerçekleştirilen meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Koştu, “Büyükşehir Meclis Toplantısı vesilesiyle tüm İzmir ve kamuoyuna Asklepion Antik Tiyatro’dan duyurmak istiyorum. Zeus Sunağı’nın Almanya’dan geri getirilmesi ile ilgili olarak Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile bir görüşme gerçekleştirdik. Zeus Sunağı ile ilgili tüm isteklerimizi, kaygılarımızı ve taleplerimizi Sayın Bakanımıza ilettim. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, uluslararası diplomasinin başlatılması ve Zeus Sunağı’nın ilçemize geri getirilmesi ile ilgili çalışmanın bakanlık nezdinde yürütüleceğini ve destek vereceğini söyledi. Bu önemli gelişmeyi bu akşam tüm Bergamamız ve İzmirimiz’e buradan duyurmak istiyorum” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açıklamanın ardından bir konuşma yaptı. Başkan Soyer, “Zeus Sunağı’nın geri getirilmesi için oy birliği ile aldığımız meclis kararı üzerine bir talep metni oluşturup, hep birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a ziyarete giderek, Zeus Sunağı’nın geri getirilmesi isteğinin güçlü bir şekilde tüm Dünya’ya duyurulmasını sağlayalım” dedi.



