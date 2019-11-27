Tarihe sahip çıkanlara ödül

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından on yedincisi düzenlenen "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri" törenle sahiplerini buldu.

Geçmişe açılan kapı İzmir, bu yıl da yerel değerleri teşvik etmeyi sürdürdü. Kentteki tarihi yapıların korunması, onarılması, kentsel ve yerel bilincin oluşturulması amacıyla 2003 yılından beri düzenlenen yarışma kapsamında 23 eser sahibi ödüllerini aldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde dün düzenlenen ödül törenine ilgi büyüktü. Törende konuşan Seçici Kurul Başkanı Mimar ve Şehir Plancısı Prof. Dr. İclal Sema Dinçer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğin diğer kurumlara örnek olması ve marka olarak tescillenmesi gerektiğini söyledi.

Kemeraltı 24 saat yaşayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İzmir'in bu tarihi birikimin 20. yüzyıldan bu yana çarpık yapılaşma, aşırı nüfus artışı ve bilinçsiz yıkımlar sonucu zarar gördüğünü belirterek kültürel ve doğal varlıkları korumak için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. İzmir Tarih Projesi ile kentin en önemli kültürel ve tarihi değerlerinden Kemeraltı ve çevresinde, 250 hektar büyüklüğündeki bir alanda restorasyon ve sağlıklaştırma uygulamalarına odaklandıklarını ifade eden Başkan Soyer şöyle konuştu: "Konak Pier'den Saat Kulesi ve Kemeraltı'ndan, buradan Agora ve Kadifekale'ye uzanan hattı tarihi dokusuna uygun şekilde düzenliyoruz. Çalışmalar tamamladığında Kemeraltı ve çevresi, İzmirlilerin güven ve aidiyet duygusuyla yaşadığı, 24 saat aktif bir kent merkezi kimliğine bürünecek. Normal koşullarda 15 yıl içerisinde bitmesi planlanan Smyrna Antik Tiyatrosu'nu 3 yıl içerisinde yani 2023 yılına kadar gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Gün yüzüne çıkaracağımız Antik Tiyatro ile İzmir, yeni bir Efes kazanacak. Yine bu hat boyunca zemin yenileme, cephe düzenleme, altyapı ve aydınlatma çalışmalarına hız verdik. Bu bölgenin tamamı üçüncü derece arkeolojik ve kentsel sit alanı. İçinde kentin akropolü Kadifekale, Agora, Tiyatro ve Stadyum gibi birinci derece arkeolojik sit alanları ve doğal sit alanları da yer alıyor. İzmir il sınırları içindeki arkeolojik kazı alanlarına da destek veriyoruz".

Ödül alan eserler:

Tarihi Yapıda Yaşam Kategorisinde Jüri Özel Ödülü

Ceyhan Diz Evi (Bergama)

Tarihi Yapıda Yaşam Ödülü

Derviş'in Kahvesi (Seferihisar)

Neriman Çoker Evi (Seferihisar)

Mehmet Özuyanık - Terzi (Bergama)

Ayfer Şaşmazer Evi (Bergama)

Seher Güden Evi (Bergama)

Tarihi Mekanda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Ödülü

Necati Gürbüz - Çalgı Ustası (Kemeraltı)

Mehmet Tülü - Ayakkabı Ustası (Bergama)

Nuri Tutpınar - Ud, Tambur Ustası (Kemeraltı)

Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım Ödülü

Garanti Bankası (Foça)

Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü

Banu Ersan "Sıradam'dan Barbaros'a" Belgesel Film ve Kitabıyla

Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü

Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu "Smyrna Park"

UKEB Okulları "Eski İzmir Evleri"

TAKEV Karşıyaka Ortaokulu "Ailem İzmir"

İzmir Özel Saint-Joseph Lisesi "Luigi Storari'nin 1854 Tarihsel Notlarla İzmir Rehberi ve Haritası"

Meraklı Çocuk Bilim Akademisi "Tabula Ansata-Efese Yolculuk"

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Ortaokulu "Konak Tarihi Mekânlara Postmodern Yaklaşımlar"

Özel İzmir SEV İlkokulu "Evvel Zaman Smyrna"

Özel HAVAJET Lisesi "Müzeler Geçmişimiz Çocuklar Geleceğimiz"

Özel Piri Reis Okulları "Alacaat'tan Alaçatı'ya"

İstek İzmir Okulları -İstek İzmir Anadolu Lisesi - 80. Yıl Orhan Gazi İlköğretim Okulu "Çocuklar İçin İzmir Kültür Turizmi Haritası"

DEÜ 75. Yıl Kurumları "Tıbbın ve Olimpiyatların Doğduğu Ölümsüzlük Şehri Bergama"

İsmet Yorgancılar Ortaokulu "İzmir Tarihi ve Medeniyetler Pastası"