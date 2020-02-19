Tarihi bina 54 milyon TL'ye yeniden yapılacak

İstanbul Valiliği, 1869'da yapılan ve bir yangın sonucu 1911 yılında tamamen yanan Şura-i Devlet binasını yeniden yapacak. Bab-ı Ali kompleksinin orta kısmında yer alan, Şura-i Devlet binasının yeniden yapımı 53 milyon 803 bin 175 TL'ye ihale edildi.

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü'nün, 6 Ocak 2020 tarihinde düzenlediği ihale sonuçlandı. "Şura-i Devlet Binasının Rekonstrüksiyonu, Hariciye Nezareti (Mahalli İdareler) Binası'nın Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi İşi" adı altında açılan ihaleyi, ihaleye tek geçerli teklif veren Gökalp Proje Müşavirlik A.Ş. Merkezi Ankara'da bulunan Gökalp Proje, ihale kapsamındaki işleri 53 milyon 803 bin 175 TL'ye yapmayı üstlendi. İhale şartnamesine göre, inşaat faaliyetinin 4 Mart 2022 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. İstanbul Valiliği, Gökalp Proje ile 12 şubatta sözleşme imzaladı.

Şura-i Devlet Binası, Cağaloğlu'ndaki İstanbul Valilik binasının güney doğusundaki boşlukta yer alıyordu. 1911 yılındaki yangınla tamamen yok olan Şura-i Devlet binasının yeri günümüzde otopark olarak kullanılmaktaydı. Şura-i Devlet Binasının rekonstrüksiyonu, adı geçen binanın yeniden yapımı anlamına geliyor. Mimarlıkta yapının kalıntıları, çizim, resim ve diğer belgeler yardımıyla eski şeklinin belirlenerek yeniden yapılması işlemlerini kapsıyor.

Şura-i devlet binası

Şura-i Devlet'in resmî açılışı 10 Mayıs 1868 tarihinde Sadrazam Ali Paşa'nın Bab-ı Ali'de padişahın nutkunu okuduğu bir törenle yapıldı. Şura-i Devlet Meclisi, 8 Ağustos 1869'da Bab-ı Ali binasının orta kısmının üzerine atılan kattaki dairesine taşındı. Şura-i Devlet'in ismi, 1938'de önce Devlet Şurası'na ve 1940'lı yılların başlarından itibaren de Danıştay'a dönüştürüldü. 6 Şubat 1911'de çıkan bir yangında Şura-i Devlet'in yer aldığı orta kısım tamamen, Sadaret ve Dahiliye Nezareti bölümleri kısmen yandı. Bunun üzerine meclisin daireleri Bab-ı Ali'nin karşısındaki Tomruk Dairesi'ne, mahkemeleri ise Telgraf Nezareti'ne taşındı. Şura-i Devlet binası imparatorluğun sonuna kadar bir daha inşa edilemedi.