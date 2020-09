Tarihi eserlere ilgi artıyor

Tarihe şahitlik etmiş eserlerin sergilendiği, insanların geçmişle bağını güçlendirmek adına ülke genelinde açılan müzelere ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye'de son 10 yılda müzeleri ziyaret edenlerin sayısı 30,6 milyondan 51,3 milyona çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2010-2019 yıllarını kapsayan son 10 yıllık dönemde Türkiye'de bulunan müzelerde, buralardaki eserlerde ve ziyaretçi sayılarında artış oldu. 2010 yılında 185'i Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, 149'u özel olmak üzere 334 müze bulunuyordu. 2019'da bu sayı yüzde 39,8 artarak 467'ye yükseldi. Bu müzelerin 199'u Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 268'i özel müze kategorisinde yer alıyor.

Söz konusu dönemde, müzelerdeki eser sayısında da artış gerçekleşti. 2010'da müzelerde 3 milyon 382 bin 226 eser bulunurken geçen yıl sonu itibarıyla bu sayı yüzde 8,6 artışla 3 milyon 671 bin 900 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı, söz konusu 10 yılda yüzde 5,4 artarak 3 milyon 96 bin 599'dan 3 milyon 263 bin 251'e yükseldi.

Özel müzelerde mevcut eser sayısı da söz konusu dönemde yüzde 43,07 artışla 285 bin 627'den 408 bin 649'a ulaştı.

Yüzde 67 arttı

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı ise söz konusu 10 yılda artış kaydetti. 2010'da 30 milyon 638 bin 655 olan müzelerin toplam ziyaretçi sayısı geçen yıl itibarıyla yüzde 67,46 yükselerek 51 milyon 306 bin 549'a çıktı. Ziyaretçiler bu dönemde bakanlığın müzelerine daha çok ilgi gösterdi. Bu dönemde korunan alanların sayısı da arttı. 2010'da milli parkların sayısı 41 iken geçen yıl 44 olarak kayıtlara geçti. Tabiat parklarının 2010'da 40 olan sayısı 2019 sonu itibarıyla 247'ye ulaştı. 2010'da 105 olan tabiat anıtı sayısı da geçen yıl sonu itibarıyla 116 oldu.

Antika eşyalarda sahteciliğe dikkat

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda dükkanı bulunan antikacı Cem Üsküp, antika meraklılarını sahteciliğe karşı uyardı. Hemen hemen her antika eşyanın sahtesinin yapıldığını dile getiren Üsküp, "Antika ürünlerinin birebir sahtesini yapıyorlar. Koleksiyonerler, çok dikkat etmeli" dedi.

Kemeraltı'nda antika dükkanı bulunan Cem Üsküp, ayakkabıdan tişörte, çantadan paraya kadar pek çok ürünün sahtesini piyasaya süren sahtekarlara karşı vatandaşı uyardı. Hemen hemen her antika ürünün birebir aynısının sahtekarlar tarafından satılabildiğine dikkat çeken Üsküp, bazı sahte ürünleri müşterilerine göstermek amacıyla dükkanında tuttuğunu belirtti. Üsküp, "Bizim mesleğimizde sahtecilik çağlar boyunca devam ediyor. Antik Roma'da bile 2 bin yıllık sikkelerin sahteleri ele geçiriliyor. O dönemde de sahtecilik var. Günümüzde de antikacılık sektöründe bir maddi karşılığı varsa, sahtesi olmayan hemen hemen hiçbir antika yok. Örneğin, iş yerimde bulunan Osmanlı Dönemi'nden Donanma Yardım Cemiyeti'nin bağış kutusunun orijinali, 6-7 bin TL civarındadır. Antika obje toplayanlar için nadide bir eserdir. Bu kutunun maddi değeri olduğu için kutunun birebir sahtesini yapmışlar. Orijinali üzerinde bulunan plaketini de yapılmış ve piyasaya sürülmüş. Koleksiyoncuların dikkatli olmasını ve antika ürün alırken tanıdık dükkanlardan alışveriş yapmalarını öneriyorum. Çünkü her ürünün sahtesiyle karşılaşmaları mümkün" dedi.

Ucuz diye alınıyor

Sahte ürünlerin satın alınmasının en büyük sebebinin orijinal antika eşyaya göre daha ucuz olmasından dolayı olduğunu ifade eden Üsküp, şu ifadeleri kullandı: Sahteciliğin en cazibeli yanı; orijinali 6 bin TL olan bir ürünün sahtesini 3 bin TL'ye pazarlamaya çalışıyor. Satın almak isteyen kişi de fiyat cazibesine katılınca maalesef sahtekarların oyununa düşmüş oluyor. Sahte antika ürünlerinin anlaşılması tamamen tecrübeyle alakalı bir şey. Ayırt edilebilmesi için daha önce eserin orijinalinin eline alınmış olması gerekir. Yapıp tekniklerinin bilinmesi lazım. İnternet üzerinden yapılan antika satışları biraz daha sakıncalı ama yine de saygınlığını ispatlamış, yıllardır bu işi internet üzerinden yapan antikacılar da var. Güvenilir kişilerden antika satın alınmalı.