Tarihi harita dijital arşivde

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi araştırmacıların faydalanabileceği bir eseri daha gün yüzüne çıkardı. 1929 yılında çizilen ve bu tarihten önceki dönemi yansıtan 222 parçalık harita internet üzerinden erişime açıldı.

Kentli kimliği oluşturmak ve kentlilik bilinci yaratmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), önemli eserleri internet sitesi üzerinden araştırmacılarla buluşturmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü Fonu'ndan APİKAM arşivine aktarılan İzmir haritasına www.apikam.org.tr adresindeki "Belge Grubu" başlığından erişilebiliyor. 222 parçadan uluşuyor 29 Ocak 1929 tarihinde "Fen Memuru Vasfi, Büro Şefi Zeki ve Baş Mühendis Rıza" imzalarıyla, "Tarafımızdan misahe ve tersim edilmiştir" notuyla tutanak altına alınan harita, 58x48 cm ebadında tekstil içerikli 222 adet karton parçadan oluşuyor. Orijinal haritadaki Osmanlı Türkçesi ifadelerin, APİKAM personeli tarafından yapılan günümüz Türkçesi çevirileri de kelimelerin altında yer alıyor. Haritalar APİKAM'ın web sitesi üzerinden incelenebiliyor ve dijital olarak satın alınabiliyor.