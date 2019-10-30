Tarihi Kemeraltı Çarşısı lezzetleri Selluka ödüllü olacak

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürüğü tarafından hayata geçirilen proje ile tarihi Kemeraltı Çarşısı ve çevresinde bulunan lokanta, restoran, ayaküstü lezzet noktaları ve gıda ürünü satan işletmeler arasından uygun görünenlere 'Selluka Belgesi ve Plaketi' verilecek. Mekan, özelliğine göre 3 selluka alabilecek.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürüğü tarafından hayata geçirilen proje ile tarihi Kemeraltı Çarşısı ve çevresinde bulunan lokanta, restoran, ayaküstü lezzet noktaları ve gıda ürünü satan işletmeler arasından uygun görünenlere 'Selluka Belgesi ve Plaketi' verilecek. Yöresel lezzet, servis kalitesi, memnuniyet ve gastronomik değer gibi belirlenen kriterler doğrultusunda verilmesi planlanan belge ve plaketin logo tasarımı Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Gürgan tarafından gerçekleştirildi. Çalışma sayesinde İzmir'in unutulan Selluka çiçeğini inceleme fırsatı bulduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Gürgan, "Tasarımın, kalite göstergesi olarak birçok noktada yer alacak olması, yerel değerlere sahip çıkılması açısından mutluluk verici" dedi.

Başvurular alınıyor

17 kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hayata geçen projeye destek veren Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, "Şehrimizin zengin kültürü ve kültür mirasının korunması ve devamlılığı için projeye Yaşar Üniversitesi olarak ilk günden beri destek veriyoruz. Proje sürecine baktığımızda geçirdiğimiz önemli aşamalardan biri de projenin logosunun belirlenmesiydi. Bu aşamada Yaşar Üniversitesi tarafından hazırlanan Selluka tasarımının projenin simgesi olarak kabul edilmesi bizi çok mutlu etti. Kültür varlıklarımızı koruyan esnafımızın, kamu kurumlarımızın ve hemşehrilerimizin desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kemeraltı'ndan başlayarak, zengin kültür mirasımızın ve kaybolan değerlerimizin yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması hepimizin yegane görevi olmalıdır. Bundan sonraki süreçte Kemeraltı esnafının 'Selluka Belgesi ve Plaketi' için başvuruda bulunmaları gerekecek. Değerlendirme kriterlerine göre de 1,2 ya da 3 Selluka çiçeği alarak ödüllendirilme süreci başlayacak" bilgisini verdi.

Zarif ve güçlü

Çalışma sayesinde İzmir'de geçmişi olmasına rağmen çok bilinmeyen Selluka çiçeğini inceleme fırsatı bulduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Gürgan da; "Çiçeğin dalları üzerinde çok çeşitli formların bulunması soyutlama çalışmalarının temelini oluşturdu. Sonuçta ortaya çıkan çizgisel form, zarif olduğu kadar güçlü bir duruşa da sahip. Tasarımın, kalite göstergesi olarak birçok noktada yer alacak olması, yerel değerlere sahip çıkılması açısından önem taşımakta ve mutluluk verici" dedi.