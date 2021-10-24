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Tarihi Saat Kulesi’nin 120’inci yaşına özel sergi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Saat Kulesi’nin 120’inci yılına ithaf edilen “Zaman Neyle Ölçülür?” adlı sergiyi açtı

Tarihi Saat Kulesi’nin 120’inci yaşına özel sergi
24 Ekim 2021 Pazar 12:14

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir’i bir kültür sanat kentine dönüştürme hedefi çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi kentin kültür sanat hayatına renk katacak bir sergi daha hazırladı. İzmir Saat Kulesi'nin 120’inci yılına ithaf edilen “Zaman Neyle Ölçülür?” sergisi, 11 sanatçının birbirinden değerli eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Tarihi Kemeraltı Antikacılar Çarşısı’nda yer alan Ayzeradant Galeri’deki serginin açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Başkan Tunç Soyer,  açılışın ardından Antikacılar Çarşısı’ndaki sanat galerilerini ve antika dükkanlarını ziyaret etti.

11 sanatçı o soruyu eserleriyle cevapladı  


Sergi için farklı disiplinlerden Nazan Azeri, Yekateryna Grygorenko, Ali Kanal, Varol Topaç, Umut Reyhanlı, Ayşe Önel, Genco Gülan, Neda İsmail Atar, Selin Özer, Cemal Şamlı, Pınar Derin Gencer olmak üzere 11 sanatçıya "Zaman Neyle Ölçülür" sorusu soruldu. Her bir sanatçı sergi için bu soruyu farklı biçimlerde yanıtladı.

Küratörlüğünü Nihat Özdal'ın yaptığı sergi 23 Kasım tarihine kadar 12.00 ile 18.00 saatleri arasında Ayzeradant Galeri’de ziyaret edilebilecek.

Etiketler; #izmir #izmir sergi #saat kulesi sergi
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