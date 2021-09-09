Tarihi Tekel Fabrikası için ilk adım atıldı

İzmirlilerin benliğinde önemli bir yer tutan İzmir Alsancak Tekel Fabrikası’nın kültür-sanat kompleksine dönüşümü için İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde ilk adım atıldı. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Alsancak Tekel Fabrikası’nın Kültür-Sanat Kompleksine Dönüşümü Projesinin İzmir'in dünya kentleri ile yarışına katkı sağlayacağını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla “İzmir Alsancak Tekel Fabrikası’nın Kültür-Sanat Kompleksine Dönüşümü” tanıtım toplantısına gerçekleştirildi. Tekel Fabrikası'ndaki tantımıtım toplantısına Bakan Ersoy'un yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Ak Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve ilgili bürokratlar katıldı.

Tarihi yapılar gün yüzüne çıkıyor

Tanıtgım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tarihi alanlarımız korunması için çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bunu sadece yurt dışında değil yurt içinde de sürdürüyoruz. Kentimizden kaçırılan eserlerin takibini sürdürerek bir çok önemli eserin ülkemize getirilmesini sağladık. Dünyanın neresinde olursa olsun bu tarihi yapıları gün yüzüne çıkardık. Arkeolojik alanda da çok önemli çalışmaları gün yüzüne çıkartıyoruz. Uluslararası trendleri de çok yakından takip ediyoruz. Dünya çapında turizm faaliyetleri incelendiğinde bunun yüzde 40'ının tarihi turizmi olduğunu görüyoruz. Bizde bu açıdan çalışmalar yaparak şehrimizi ve ülkemizi dünya ile mücadele edecek hale getiriyoruz" dedi.

"İzmir bunu hak ediyor"

İzmir'in Türkiye'nin incisi şehirlerimizden biri olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, İzmir Alsancak Tekel Fabrikası’nın Kültür-Sanat Kompleksine Dönüşümü Projesi ile İzmir'in dünya kentleri ile yarışına katkı sağlayacağını ifade ederek "İzmir bunu hak ediyor. Endüstriyel mirasın gerçekleştirilmesi kentteki toplum hafızasını yaşatmak için çok önemli. Burası da bu konuda çok önemli bir yere sahip olup 137 yıllık tarihi ile İzmirlilerin benliğinde önemli bir yer tutulmaktadır. Günümüze kadar hizmet veren fabrikanın bu kez sanat ve kültür üretmesi için buradayız. Kentin sanat ile buluşturan bir alan haline dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Fabrikası içindeki yapıların bazıları yok olmuştur. İzmirlilerin belleğinde önemli bir yeri olan Tekel Fabrikası sonradan yapılan eklentilerinden arındırılarak yeşil alan ağırlıklı kültür sanat kompleksine dönüşecektir. 7'den 70'e tüm kentin dahil olduğu mekanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Tarih boyunca bir çok dönemi içinde barındıran İzmir'de geçmişten gelen arkeolojik öğelerini harmanlandığı ve dijital teknik anlatım tekniklerini barındıracak bir ortam kuracağız. Geçtiğimiz sene meydana gelen deprem nedeniyle hasar sonrası İzmir resim heykel müzesi kapatılmıştı. Burada klasik ve çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği açık ve kapalı alanların yer alacağı yeni bir resim ve heykel müzesi yer alacak. 7'den 70'e herkesin eğitim alabileceği ve 20 bin kapasiteli kitaplık da bu alanda yer alacak. Açık hava sinema ve tiyatro gösterilerinin de yer alacağı bir alan oluşturuyoruz. Burayı çok kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. Hedefimiz 2022 Aralık ayına kadar projemizi tamamlayarak İzmirlilerin hizmetine sunmak. Bu projeyi tamamlayıp ilk başta İzmirliler olmak üzere tüm halkımızın hizmetine sunacağız. Kültür endüstrisinin her geçen büyüdüğü dünyada İzmir'de bu piyasada hak ettiği yeri alacaktır" şeklinde konuştu.