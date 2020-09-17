Tarık Akan karanfillerle anıldı

Buca Belediyesi, Türk sinemasının ölümsüz ismi Tarık Akan’ı aramızdan ayrılışının 4’üncü yılında da unutmadı.

Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde oluşturulan özel köşede, mum ve karanfiller eşliğinde gerçekleştirilen anmada, Akan’ın unutulmaz filmi Çapkın Hırsız’ın gösterimi yapıldı. İlkeli duruşu, hafızalara kazınan filmleri ve mücadeleci ruhuyla Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Tarık Akan, ölümünün 4’üncü yılında adıyla ölümsüzleşen Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde anıldı. Bu yıl koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle kısıtlı sayıda katılımla gerçekleştirilen anma programı kapsamında, merkezin girişinde özel bir köşe oluşturuldu. Akan’ın resimlerinin sergilendiği alanda, merkezin öğrencileri Tarık Akan’ın anısına mum yakarak kırmızı karanfil bıraktı.

Film gösterimi

Sergi ve anma programının yanı sıra merkezin sinema salonunda Tarık Akan anısına film gösterimi gerçekleştirildi. İlk olarak sanatçının yaşam öyküsünü anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Ardından Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı, 1975 yapımı bir Tarık Akan klasiği olan Çapkın Hırsız filminin gösterimi gerçekleşti. Belgeselde duygulu anlar yaşayan izleyiciler, Çapkın Hırsız filmiyle Akan’ı gülümseyerek andı.