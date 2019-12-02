Tasarım ve Beceri Atölyesine kavuştular

Türkiye'nin dört bir yanında her yıl yüzbinlerce çocuğa eğitim desteği veren, çağdaş dünyanın gereksinimi olan 21. yüzyıl öğrenme becerileri ile çocukları buluşturmaya devam eden Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), dokuzuncu Tasarım ve Beceri Atölyesi'ni hayata geçirdi. Ahmet H. Uysal'ın ve eğitim dostlarının desteğiyle hayata geçen TEGV' in yeni Atölye, Beykoz Öğrenim Birimi'nde açıldı.

Ahmet H. Uysal, ilk Türk sporcu olarak katıldığı Kuzey Kutbu Maratonu'nda Siirt Pervarili çocuklar için bağış toplamış; 2018'de ise Artvin-Muğla arasında 1.645 kilometrelik bir koşu ile 5 bin 500 TEGV çocuğunu eğitim desteğine kavuşturmuştu. Son olarak, bisiklet sürerek STK'lar için bağış toplayan bir topluluk olan Umuda Pedal Ekibi'nin gerçekleştirdiği organizasyona dahil olan Ahmet Uysal; Mardin Göbeklitepe rotasında yine TEGV çocukları için pedal çevirerek, Beykozlu çocuklarımızı Tasarım ve Beceri Atölyesi ile buluşturdu. Açılış Töreni, TEGV çocukları, yöneticileri ve çalışanları, TEGV Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet H. Uysal ve ailesi, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Okvuran ve bağış kampanyasını destekleyen eğitim dostlarının katılımıyla gerçekleşti.

9. atölye oldu

Açılışta konuşan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı: "Bu gün Ahmet Uysal'ın imzasını attığı Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin açılışı için burada toplandık. Bu atölye Ahmet Uysal'ın TEGV' için sağladığı ilk kazanım değil. Ahmet Uysal, bu gün Türkiye'nin 71 noktasında sayıları 200 bini bulan çocuklarımızın ve 9 bine yaklaşan gönüllülerimizin abisi. Kutuplarda Siirt Pervarili çocuklarımızın 1 yıllık eğitimi için koştu ve iki yıllık bağış ile geri döndü. Yetmedi başka ne yapabilirim dedi ve Anadolu'yu baştan uca koşarak yaklaşık 6 bin çocuğumuza destek sağladı. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu gün açılışı yapılan Tasarım ve Beceri Atölye'si TEGV'in açılışını yaptığı 9. atölye olacak. Ahmet Uysal'ın destekleriyle Beykozlu çocuklarımızı 21. yüzyılın öğrenme becerileri ile buluşturma fırsatı bulduk. Atölyemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, tüm destekçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."