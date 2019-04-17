Tasarımcı Erdemoğlu'na büyük ödül

EİB Moda Tasarım Yarışmasındaki başarısı sonrasında moda sektöründe kendine yer edinen Emre Erdemoğlu, Fashion TV Moda Ödülleri'nde 'En Moda Erkek Tasarımcısı' ödülüne layık görüldü.

Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarından ilham aldığı 'Onu Alma Beni Al' isimli 2019-2020 Sonbahar-Kış erkek koleksiyonuyla geçtiğimiz ay bir defile gerçekleştiren Moda Tasarımcısı Emre Erdemoğlu, uzun zamandır sektörde gerçekleştirdikleriyle Fashion TV'nin düzenlediği Moda Ödülleri'nde 'En Moda Erkek Tasarımcısı' seçildi. Ödülünü, yıllardır kostümlerini hazırladığı Gökhan Türkmen'in elinden alan Erdemoğlu, aynı zamanda ödül töreni kapsamında 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonundan parçalarla bir defile gerçekleştirdi. Tasarımcının, Sezen Aksu'dan ilham alarak hayata geçirdiği koleksiyonu, Sezen Aksu şarkılarını ve portresini koleksiyonunu barındıran grafiklerle öne çıkıyor. Törende ödülünü teslim alan tasarımcı, gerçekleştirdiği defileyle de izleyenlerin beğenisini topladı.

Yurt dışı tanıtımlar

Emre Erdemoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerini yüksek lisans eğitimiyle sağlamlaştıran tasarımcı Haliç Üniversitesi'nde eğitim vermeye başladı. Bir çok üniversitede seminer ve söyleşilere katıldı. İlk Koleksiyonu 'Sandık Lekesi' ile EİB Moda Tasarım Yarışması'nda 2.lik ödülü aldı. Bunun üzerine ulusal ve uluslararası bir çok yarışmada ödüller aldı. Ardından İtalya'ya davet edilen tasarımcı ilk defilesini İtalya'da gerçekleştirdi. Yurtiçi ve dışında çeşitli fuar ve organizasyonlarda bir fiil yer alan Erdemoğlu 'Pitti İmagine Uomo' erkek moda fuarında son 5 sezondur koleksiyonlarını sergilemekte.

2012 yılında İtalya'da 5. defilesini gerçekleştiren Emre Erdemoğlu son koleksiyonuyla ödüle layık görüldü. Aynı yıl 'Emre Erdemoğlu' markasını kurdu. Çeşitli firmalara danışmanlık yapan Erdemoğlu kendi adını taşıyan markasını, 'İstanbul Fashion Incube' bünyesinde satışa sundu. Ardından ikinci koleksiyonunu ilk kez Beymen Blender mağazasında satışa sunan tasarımcı, Vogue Italia'nın dikkatini çekerek, Turkish Leather Brand ile ortak bir projede buluştu. Vogue Italia için 8 sayfalık özel bir moda çekimi gerçekleştiren Erdemoğlu,2009-2017 yılları arasında çok sayıda tekstil firması için 'Tasarım Danışmanlığı' yaptı. Tasarımcı, halihazırda kendi koleksiyonları dışında markalara koleksiyonlar hazırlamakta ve eğitimler vermekte.