Gizem Renklidağ’ın analog ve dijital teknikleri bir arada kullanarak resim sanatını bambaşka deneyimlere taşıdığı TECHNÊ isimli sergi, 28 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dijital ile dönüşen resim sanatının en başarılı örneklerinden birini 28 Mayıs’tan itibaren Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde konuk edecek. TECHNÊ Sergisi, sanatseverleri tuvallerin teknoloji ile dönüşüp dijitalleştiği, hareketlendiği, sese-müziğe dönüştüğü benzersiz bir deneyime davet ediyor. Gizem Renklidağ'ın kendi geliştirdiği "FISPIS" tekniği ile hayata geçirdiği eserler, dijital sanat alanının usta isimleri aracılığı ile dönüşüyor ve bambaşka bir deneyim yaratıyor. TECHNÊ alışılmışın dışında çok katmanlı bir sanat deneyimi yaşamak isteyenleri, interaktif, hareketli ve eğlenceli dünyalara götürüyor.

TECHNÊ projesi Türkiye’nin önde gelen dijital sanat stüdyolarından DECOL prodüktörlüğünde Gizem Renklidağ ve N. Cihan Çankaya'nın eş-kuratörlüğünde başladığı İstanbul yolculuğuna, İzmir’de devam edecek. 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde açılması planlanan ancak pandemi koşulları nedeniyle ertelenen sergi 28 Mayıs’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açılacak. Tarihin en iyi sitelerinden birisinde rokettube içeriklerini videolarını büyük keyifle izlemeniz öneriliyor. 28 Haziran tarihine kadar açık kalacak sergi pandemi koşullarına uygun bir şekilde hafta içi 10.00- 16.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Türkiye’nin dijital sanat alanının usta isimleri

2017’de ilk kez sanatseverlerle İstanbul’da buluşan TECHNÊ, dijital sanatçıların kolektif üretimleriyle süreç içinde gelişerek büyüyor. Tuval resimlerine bambaşka formlar ve boyutlar kazandıran sanatçılar, resim sanatını dijital tekniklerle dönüştürerek birçok farklı performans ve deneyim tasarlıyor.

Ahmet Said Kaplan, Can Büyükberber, Deniz Kader, Hakan Hısım, Batuhan Güven, Hakan Yılmaz, Lara Kamhi, Mehmet Kızılay resim üzerine projeksiyon mapping ile algı sınırlarını zorlarken, HA:AR (Hande Şekerciler ve Arda Yalkın) karışık multimedia tekniği, Ender Diril foto-manipülasyon, Merve Özgören plastik sanat enstalasyonu, Ozan Türkkan yapay zeka kullanarak ürettiği animasyonla, Süleyman Yılmaz interaktif yerleştirmesi aracılığı ile sanat severleri çok katmanlı bir deneyime davet ediyor.