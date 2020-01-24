Tedavi merkezi için Şair Şarkıları

Türkiye'nin iki büyük sanatçısı Burçin Büke ve Güvenç Dağüstün, Kitvak'ın Ege Üniversitesi Kitvak Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde kuracağı 'Hücresel Tedavi Merkezi'ne destek için birlikte sahne aldı.

İki sanatçı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen 'Şair Şarkıları' konserinde onkoloji tedavisi gören çocuklar için çalıp söylediler.

Sürpriz sanatçı

Mehmet Necati Şentürk'ün sunduğu, Kitvak tanıtım filminin gösterimiyle başlayan anlamlı konserde Burçin Büke ve Güvenç Dağüstün başarılı performanslarıyla dinleyicilerden büyük alkış alırken, gecede bir de konuk sanatçı sürprizi yaşandı. Büke ve Dağüstün sahneyi onkoloji tedavisi gören Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki İrem Almina Kipsöz ile paylaştı. Genç sanatçı da büyük beğeni topladı, alkışlandı. Konser bitiminde İzmir Büyük Şehir Belediyesi ve Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi temsilcileri ile etkinliğe sponsor olan Norm Holding, Kansan Makine ve Muzer Makina yetkililerine teşekkür plaketi sunuldu. Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve İrem Almina Kipsöz'e teşekkür plaketlerini Kitvak Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul takdim etti. Sanatçılara, sponsonlara teşekkür eden Soncul, "Vakfımıza gönülden destek veren bu büyük sanatçıları huzurunuzda tebrik etmek isterim. Bildiğiniz gibi konserimizin tüm geliri Kitvak'ın yeni projesi "Hücresel Tedavi Merkezi'ne aktarılacaktır. Bu projenin önemini anlayarak katkı veren tüm kurum ,kuruluşlara ve siz değerli gönül dostlarımıza teşekkür ederim. Hatta güzel bir haber de vermek isterim. Projemizi en kısa sürede tamamlayabilmemiz için eksik kalan proje bedelini bağışlayacağını açıklayan değerli dostum Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal'a da şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız ve bizimlesiniz. Bu projeyi de hep birlikte ve en kısa sürede hayata geçirerek çocuklarımızın hayata tutunmasını sağlayacağız" dedi.