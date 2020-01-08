Tekstil işçisi senaryo yazıp dizi çekti

Denizli'de tekstil işçisi Emrah Almas (34), işten arta kalan zamanlarda senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ilk bölümünü çekti. Uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadeleyi konu alan ve kısıtlı imkanlarla çekilen polisiye dizide, Almas ve tamamı amatör oyuncular rol aldı.

Pamukkale'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Emrah Almas, küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu dizi ve film setlerine 34 yaşında adım attı. Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Almas, çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Polisiye bir dizi çekmek için 200 sayfalık senaryo yazan Almas, kendisi gibi amatör oyuncu arkadaşlarının yardımıyla çekimlere başladı. Fabrikadan çıktıktan sonra belirlenen mekanlarda arkadaşlarıyla birlikte set ortamını hazırlayan Almas, yönetmen koltuğuna oturup, çekim yaptı. Tamamı farklı işlerde çalışan ve 30 kişilik set ekibi, kamera karşısına geçerek dizideki rollerini oynadı. Kısıtlı imkanlarla gönüllülük esasına dayalı olarak çalışılan sette, çekimler iki kamerayla yapıldı. Oyunculuk da yapan Almas, ekibiyle yaklaşık 1 aylık çalışma sonunda uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadeleyi konu alan 'Karanlık Sokaklar Mücadele' isimli dizinin ilk bölümünün çekimi tamamlayarak YouTube'dan paylaştı.

Yararlı bir proje

Toplumu yakından ilgilendiren konuları dizide işlediklerini belirten Almas, "Toplumun kanayan yaralarını senaryoya döktüm. Amacımız uyuşturucu, şiddet, taciz, cinayet gibi konularda farkındalık yaratmak. Dizide yer alan oyuncularımızın hepsi amatör. İlk kez kamera karşısına geçtiler. Boş vakitlerimizde bir araya gelip, dizimizi çekiyoruz. Zor şartlarda çalışıyoruz. Bütçemiz yok. İlk bölümümüzü tamamladığımız için mutluyuz. Dizinin ilk bölümü çok beğenildi. Çevremizden çok olumlu tepkiler aldık. 'Biz de oynamak istiyoruz' diyenler oluyor" dedi. Hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Almas, "Oyunculuk yapmak küçüklükten beri içimde olan bir hevesti. Gençliğimde yapamadım ancak hep tiyatro oyunlarına gittim. Sinema filmlerini incelemeye çalıştım. Artık hayallerimin peşinden gitmem gerektiğini fark ettiğimde, senaryomu yazarak işe başladım. Fabrikadan çıkıp sete geldim. Yönetmenliği de amatörce yapıyorum. Dizimizin ikinci bölümünü çekiyoruz. 20 bölümden oluşacak dizimiz sayesinde gençleri bekleyen tehlikeler karşısında ailelerin bilinçlenmesini istiyoruz" diye konuştu. Dizide emniyet müdürü olarak görev yapan oyuncu Halil Akdeniz ise, "Ben emekli bir memurum. Dizide rol aldığım için çok mutluyum. Toplum için yararlı bir proje içine girdik. Bana neşe katan bir proje oldu. Daha önce hiç oyunculuk yapmamıştım. Set çalışmalarına severek katılıyorum" dedi. Bir diğer oyuncu Emin Nezihi Onarır ise, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bu dizide rol aldığını söyledi.