Tepecik Filarmoni’den Sanathane’de müzik ziyafeti

Konak Belediyesi Sanathane Açık Hava Sineması ve Gösteri Sanatları Merkezi, eylül ayı konserinde Hamdi Akatay ve Tepecik Filarmoni Orkestrası’nı dinleyiciyle buluşturdu. Konseri dinleyen Başkan Batur, “Pandemi, ekonomik kriz derken içinden geçtiğimiz zor günlerde eğlenceyi bile unuttuk. Böyle bir dönemde hayata geçirdiğimiz Sanathane’de hep birlikte olmak ve sanatı hep birlikte yaşamak çok önemli” dedi.

İzmir’de sanatın yeni adresi olan Konak Belediyesi Sanathane Açık Hava Sineması ve Gösteri Sanatları Merkezi, eşsiz bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Sanathane’nin eylül ayı etkinlikleri kapsamında Hamdi Akatay ve Tepecik Filarmoni Orkestrası sahne aldı. Konseri dinlemeye gelenlerin arasında Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesi meclis üyeleri ve muhtarlar da yer aldı. Bölgenin tarihi atmosferiyle bütünleşen konserde Hamdi Akatay ve Tepecik Filarmoni Orkestrası, Mozart’tan Zeybek havasına, kült film müziklerinden halk ezgilerine çok geniş bir yelpazede dinleyiciye eşsiz bir müzik deneyimi yaşattı.

Batur: Kim ne derse desin, çok doğru bir iş yapmışız

Batı klasik müziğini yerel ritimlerle buluşturan orkestra, konsere gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Klasik eserler, türküler, popüler müzik ve kült filmlerin müziklerinin yanı sıra Ege Zeybeği de büyük alkış aldı. İzmir Marşı’yla sonlanan konserde Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sanatçılara teşekkürlerini iletti. Sanathane’nin dezavantajlı bir bölgede ortak bir payda yaratarak sanatı hep birlikte yaşattığını, zor günlerde sanat yoluyla umut verdiğini ifade ettiği konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Pandemi, ekonomik kriz derken içinden geçtiğimiz zor günlerde eğlenceyi bile unuttuk. Böyle bir dönemde hayata geçirdiğimiz Sanathane’de hep birlikte olmak ve sanatı hep birlikte yaşamak çok önemli. Sanathane’yi hayata geçirmekle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Sanat, her çeşidiyle burada. Tiyatro, sinema, şiir, müzik hepsi burada. Özellikle kentin merkezinde yaşayanların, dezavantajlı bir bölgeye gelerek burada bir ortak paydayı yaşaması çok önemli. Kim ne derse desin, çok doğru bir iş yapmışız. Emeği geçen arkadaşlarıma, her etkinlikte burayı dolduran sizlere çok teşekkür ediyorum. Hamdi Akatay, geçmişten bu yana tanıdığımız çok değerli bir kardeşimiz. Müziğe çok emek veriyor. Kendisine ve değerli ekibine teşekkür ediyorum.”

Sanatçı Hamdi Akatay da “Dezavantajlı bölgelerde insanların, tüm etnik katmanların bir arada olması çok değerli. Bu sanat mabedini İzmir’e kazandırdığı için Abdül Batur Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diyerek Başkan Batur’a teşekkürlerini iletti.