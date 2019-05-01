TEV'den Umut Konseri

Gençlerin hayatına dokunarak aydınlık bir geleceğe sahip olabilmeleri için eğitim desteği veren Türk Eğitim Vakfı 52. kuruluş yıl dönümünde, İzmir Şube olarak "Umut Konseri" düzenledi.

TEV Eğitime Destek Korosu ve Selami Şahin eğitim için şarkılar seslendirdiler. Türk Eğitim Vakfı'nın 52. kuruluş yıl dönümü'nde TEV İzmir Şube tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 'TEV Kuruluş Yıl Dönümü Umut Konseri' düzenlendi. 1967 yılında İstanbul'da temelleri atılan Türk Eğitim Vakfı'nın ilk şubesinin açıldığı şehir olan İzmir'deki konsere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ,Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, TEV İzmir Şubesi Yürütme Kurulu Onursal Başkanı Mehmet Salih Özen, TEV İzmir Şube Başkani Gülnur Soybayraktar, TEV Ankara Şube Başkanı Ömer Turna, TEV Muğla Şube Başkanı Ece Yıllıkçı Yeşilpınar ve yardımsever İzmirliler katıldı.

Bu amatör ruh inanılmaz işler başardı

TEV İzmir Şube Yürütme Kurulu Başkanı Gülnur Soybayraktar'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte; TEV İzmir Şube Yürütme Kurulu Onursal Başkanı Mehmet Salih Özen, İzmir Şube olarak son 3 yılda yaptıkları etkinliklerden bahsetti. Özen; "Yaptığımız tüm etkinlikler gönüllülük esasına dayalıydı. Bu etkinlikleri her zaman gönüllülerimizle, destekçilerimizle ve İzmir halkının gönlünden kopanlarla yaptık. Bu amatör ruh inanılmaz işler başardı." dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı konuşmada "Sadece eğitimdeki dönüşümle yakalanan bir büyük değişim var. Asla umutsuz olmamak gerekir. Hele ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı, bize emanet edilen bu topraklarda bir sentezin ortaya çıkması ve eğitimde yakalanacak bir başarıyla hikayenin yeni baştan yazılması mümkündür. Üstelik bunu yerelden başlatmak da mümkündür. Sizlerin gönüllü olarak taşıdığı bu heyecanı biz yerel yönetim olarak taşıyoruz. Bu nedenle çok daha sıkı bir iş birliği içinde çok daha sıkı bir dayanışma içinde bu hikayeyi değiştirmeye İzmir'den beraber başlayacağız." cümlelerini kullandı. Türkiye'nin önde gelen söz yazarı ve bestekar Selami Şahin ve büyük bir emekle çalışmalarını sürdüren TEV Eğitime Destek Korosu İzmirlilere muhteşem bir gece yaşattı. Koro şefliğini Fatma Cinpir üstlendiği konserde TEV Bursiyerleri de TEV Eğitime Destek Korosu ile birlikte birkaç şarkı seslendirdi. Konserde gecenin destekçileri ile sponsorlarına plaketleri takdim edildi.Konsere ana sponsor olarak Norm Holding, Gümüş Sponsor olarak Dokay Filo Kiralama ve Bronz Sponsor olarak ise Luna Elektrik A.Ş destek verdi.